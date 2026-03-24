Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğunda "Ekonomide Kadınlar Paneli" düzenlendi

Kadınların ekonomi ve finans alanlarında güçlendirilmesine yönelik "Ekonomide Kadınlar Paneli", Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın katılımıyla Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yapıldı.

Büyükelçi Morris, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünya genelinde elde edilen kanıtların gösterdiği gibi, kadınların yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanan kurumların daha iyi kararlar aldığını, riskleri daha etkili yönettiğini ve daha sürdürülebilir büyüme sağladığını ifade etti.

Kaydedilmesi gereken çok ilerleme olduğuna işaret eden Morris, "Kadınlar, üst düzey ekonomik pozisyonlarda hala ciddi şekilde az temsil edilmektedir. Finans sektöründeki ekonomistlerin ancak dörtte birinden biraz fazlası ve üst düzey liderlerin sadece yüzde 16'sı kadın." açıklamasını yaptı.

Morris, dünyanın önde gelen ekonomi bölümlerindeki fakülte üyelerinin sadece yüzde 22'sinin kadın olduğuna dikkati çekerek, "Bu yüzden, bugün sahneyi, mesleklerinde en üst seviyelere ulaşmış ve Türkiye ile dünya genelinde ekonomik ve finansal ortamı şekillendiren son derece yetenekli bir kadın grubuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ön yargılar, eşitsizlikleri pekiştirmeye devam ediyor"

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da "2025 verilerine göre, Türk bankacılık sektöründeki iş gücünün yüzde 51'ini kadınlar oluşturuyor. Bu veri çok kıymetli." dedi.

Kariyer basamakları yükseldikçe eşitsizliğin belirgin hale geldiğini kaydeden Karahan, "Birçok ülkede finans sektöründeki yönetici pozisyonları ve C-suite roller genelde erkekler tarafından domine ediliyor." ifadesini kullandı.

Karahan, dünyadaki karar mekanizmalarının her kademesinde kadınların ciddi ölçüde yetersiz temsil edildiğine işaret ederek, "Dolayısıyla kadınların benzer niteliklere ve performansa sahipken, neden aynı kariyer patikasında bazı engellere takıldığını sorgulamak gerekiyor. Bu sorunun cevabı ise birbiriyle bağlantılı çeşitli faktörlerden oluşuyor. Yaşanan sorunların en temelinde ise bakış açıları yatıyor. Farkında olunmayan ön yargılar, kadınların dünya genelinde karşılaştığı engelleri ve eşitsizlikleri pekiştirmeye devam ediyor." yorumunu yaptı.