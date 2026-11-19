Türk jeotermal sektörü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan "Milli Enerji 2040" hedeflerinde, jeotermal ve biyokütle enerjileri için ayrı ayrı hedefler belirlenmesini talep etti. Sektör temsilcileri, jeotermal ve biyokütle için açıklanan toplam 6 bin MW'lık kurulu güç hedefinin, kaynak bazında netleştirilmesi ve Türkiye'nin potansiyeli doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, ekim sonu itibarıyla jeotermalde bin 800 MW, biyokütlede ise 2 bin 165 MW kurulu güce ulaşıldığını anımsatarak, "Yaklaşık 4 bin MW kurulu güce ulaşan iki sektör için gelecek 14 yılda sadece 2 bin MW seviyesinde artış öngörülmesini yetersiz ve Türkiye'nin potansiyelinin çok gerisinde buluyoruz" dedi.

"Jeotermal ve Biyokütle neden aynı hedefte?"

Türkiye'nin yalnızca jeotermalde kurulu gücünü en az 5 bin MW'a çıkarabileceğini, "Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler (Enhanced Geothermal Systems - EGS) olarak adlandırılan teknolojilerin dünyada yaygınlaşması ile bunun çok üzerinde kurulu güç rakamlarına ulaşılabileceğine dikkat çeken Kındap, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizin uzun vadeli hedeflerinin, bu büyük potansiyelimizi ve gelişen teknolojileri yansıtmasını bekliyoruz. Jeotermal sektörü olarak kaynak yapısı, santral teknolojileri ve yatırım süreçleri bakımından önemli farklılıklar taşıdığımız biyokütle ile ortak bir hedef altında değerlendirilmemizin gerekçesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Haziran 2026'da ilan ettiği hedeflerde, jeotermal için ayrı bir başlık altında 4 bin 500 MW kurulu güç hedefi belirlenmişti. Bu açıklama, sektörümüzün uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirdiği bir referans noktası olmuştu."

"6 bin MW'in ne kadarı jeotermalin"

JED Başkanı Ali Kındap, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı ve yerli kaynaklarını daha etkin değerlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli planlamalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Kındap, bu vizyonun yatırımcılara güçlü bir yön gösterebilmesi için her enerji kaynağının potansiyelini, teknolojik gelişimini ve yatırım şartlarını ayrı ayrı dikkate alması gerektiğini vurguladı.

ABD'de Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler (EGS) alanında yürütülen saha testleri ve yeni nesil kaynak arama çalışmalarının, jeotermalin kullanım alanını genişletmeye yönelik önemli adımlar olduğunu kaydeden Kındap, şunları söyledi:

"Dünyada jeotermalin geleceği, yeni sondaj teknikleri ve gelişmiş rezervuar teknolojileriyle yeniden şekilleniyor. EGS gibi teknolojiler, geleneksel yöntemlerle değerlendirilemeyen yer altı ısısından yararlanma imkanlarını geliştirerek tahminlerin çok ötesinde enerji üretebilmenin yolunu açıyor. Bu teknolojilerin teknik ve ekonomik uygulanabilirliği arttıkça Türkiye'nin ulaşabileceği kapasite de bugünkü öngörülerin üzerine çıkabilir. 2040 vizyonumuzu oluştururken bu gelişmeleri de hesaba katmalıyız. Gerek jeotermalin gerekse biyokütlenin ülkemizin enerji dönüşümünde kritik rolleri var. Ancak jeotermal, yer altındaki ısı enerjisini değerlendirirken biyokütle, organik kaynakların enerjiye dönüştürülmesine dayanıyor. Kaynak geliştirme süreçlerimiz, teknolojilerimiz ve finansman ihtiyaçlarımız birbirinden çok uzakta. Bu nedenle ortak bir toplamın yanında, her iki sektör için ayrı ve ölçülebilir hedeflerin açıklanmasına ihtiyaç duyuyoruz. Açıklanan 6 bin megavatın ne kadarı jeotermalden, ne kadarı biyokütleden sağlanacak?

Yatırımcılarımızın önlerini görebilmeleri ve stratejik kararlarını verebilmeleri için bu dağılımın ve hedeflere ulaşılmasını sağlayacak yol haritasının netleşmesini bekliyoruz. Türkiye jeotermal kaynak zenginliğinde dünyanın dördüncü ülkesi. Sektörümüzün yatırım kabiliyeti ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ihtiyacı birlikte değerlendirildiğinde, sunulan çerçeveyi yeterli bulmuyoruz. Jeotermalin daha güçlü bir büyüme perspektifiyle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Jeotermal ve biyokütleye ortak hedef belirlendiğinde ve aralarındaki dağılım açıklanmadığında, mevcut kapasite ile geleceğe ilişkin beklentileri aynı çerçevede anlamlandırmak güçleşiyor. Türkiye sadece jeotermalde en az 5 bin megavat (MW) kurulu gücü kısa sürede devreye alabilir. Dolayısıyla 2040 için öngörülen hedefler, sektörümüzün hedeflerinin çok altında."

"Somut yatırım programıyla desteklenmeli"

Şebeke dostu ve baz yük konumundaki tek yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermalin 7 gün 24 saat enerji üretebilen yapısıyla enerji arz güvenliğine katkı sağladığına işaret eden Kındap, Türkiye'nin jeotermal birikimini daha fazla yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kındap, bunun için kaynak bazında net hedeflere, öngörülebilir destek mekanizmalarına, arama ve sondaj risklerini paylaşan finansman modellerine ve etkin işleyen izin süreçlerine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı