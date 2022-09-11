İzmir haberi: İzmir Ticaret Odası Türkiye birincisi

İzmir Ticaret Odası (İZTO), üyelerine kaliteli hizmet vermek için yaptığı çalışmaların karşılığını alarak "Türkiye akreditasyon birincisi" oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi çerçevesinde, 2021 yılında denetime giren Ticaret Odaları arasında en yüksek puanı elde ettiklerini söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "90 bine yakın üyemiz için yaptığımız çalışmaların bir ödülü olan bu sertifika bizim için çok kıymetli. Üyelerimize verdiğimiz tüm hizmetlerde önceliğimiz her zaman 'kalite' oldu. Çalışmalarımızın böyle anlamlı bir ödül ile taçlanması bizi gururlandırdı. Bu motivasyonla, aynı anlayış ve istekle projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Akreditasyon sistemi denetiminden geçen oda borsalar, sertifikalarını Ankara TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, oda borsa başkanları ve üst düzey çalışanları katıldı. Türkiye'deki tüm ticaret odaları arasında birinci olan İzmir Ticaret Odası'nın ödülünü, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve İZTO Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Yönetmeni Pelin Alşan, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Akreditasyon Kurul Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz'dan aldı.

Hisarcıklıoğlu: "Oda ve borsa camiası dönüşümün öncüsü olmalı"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu ifade ederken, "Akreditasyon denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsamız akreditasyon sertifikalarını aldı. Dünya bir değişim ve dönüşümden geçiyor. TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zorundayız. Akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsalarımız kendilerini geliştiriyor. Akredite oda ve borsalarımız 30'dan fazla ülkenin odaları ile proje yürütüyor. Şu an 365 oda ve borsadan 278'i akredite edildi, 35'inin de süreci devam ediyor. Hedefimiz; tüm oda ve borsaların akredite olmasını sağlamak" dedi.

Özgener: "Denetimler bağımsız denetçi kuruluş tarafından yapıldı"

Akreditasyon denetimlerinin TOBB adına bağımsız denetçi kuruluş 'Türk Loydu' tarafından yapıldığını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Yapılan denetim, 'Temel Yeterlilikler' ve 'Temel Hizmetler' başlıkları altında yer alan toplam 13 alt başlık ve bu başlıklarla ilişkili 103 maddede Odamız faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile gerçekleşti. Denetim sonucunda Odamız bir önceki denetime göre puanını yükselterek ülkemizdeki Ticaret Odaları arasında en yüksek puanı alan Oda oldu" şeklinde konuştu. Yeni projelerle İzmir'i ve İzmir Ticaret Odası'nı ileriye götürmeyi hedeflediklerini ifade eden Özgener, üyelere en kaliteli hizmeti vermek, taleplerini hayata geçirmek ve sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Akreditasyon sistemi nedir?

Sistemin amacı, Oda/Borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Bu çerçevede, TOBB; EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası (British Chamber of Commerce) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret Odası ile birlikte yürütmüştür. Bugüne kadar, 14 Dönemde 278 Oda/Borsa akredite edilmiştir. 15. ve 16. dönem 37 Oda/Borsa ise sürece kabul edilmiş ve çalışmalara başlamıştır. - İZMİR