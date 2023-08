İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Belediyeler de Ekonomik Sıkıntılardan Etkileniyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan belediyeleri de etkilediğine dikkat çekti. Soyer, "Arap şeyhi yatıyla geliyor bir limana mazotu dolduruyor yatına. Diyelim ki 700-800 litre litre alıyor. Bir kuruş para ödemiyor. Evet. Bizim her gün 1250 otobüsümüz yüz litre mazot alarak İzmir şehrinde toplu ulaşım yapıyor. Ayda yaklaşık 30 milyon lira sadece özel tüketim vergisi (ÖTV) ödüyoruz. Özel tüketim vergisi ve tamamen kamu taşımacılığı yapıyor" dedi.

Bugün, FOX TV'de Çalar Saat programında Merve Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıdan belediyelerinde etkilendiğine dikkat çekti. Soyer şunları söyledi:

"Biz kamu idareleri, belediyeler de bu yangından nasibimizi alıyoruz. Bir tane örnek vererek bitireyim 13- 13,5 liraya yetişkini 5 liraya öğrenciyi taşıyoruz toplu ulaşımda. Şimdi normal koşullarda bu yetişkinin bir kişiyi taşımamızın maliyeti bizim 41 lira. Yani 13,5 liraya taşıdığımız bir vatandaşımız için ayrıca 27 lira da biz ödüyoruz. Yeter ki o otobüse binsin ve toplu ulaşımdan yararlansın diye. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani tüm belediyeler benzer koşullar altındalar. ve çok büyük bir ekonomik sıkıntı yaratan bir durum, büyükşehir belediyelerinin kasalarında bilançolarında. Çok basit yapılacak bir şey var. Yani ÖTV'nin mazottan kaldırılması. Şimdi işte bir Arap şeyhi yatıyla geliyor bir limana mazotu dolduruyor yatına. Diyelim ki 700-800 litre alıyor, bir kuruş para ödemiyor. Evet. Bizim her gün 1250 otobüsümüz 100 litre mazot alarak İzmir şehrinde toplu ulaşım yapıyor. Ayda yaklaşık 30 milyon lira sadece ÖTV ödüyoruz. Özel tüketim vergisi ve tamamen kamu taşımacılığı yapıyor."

"GENEL SEÇİMDE OLDUĞU GİBİ BİR İTTİFAK ARAYIŞININ ÇOK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Tunç Soyer, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in "Gelin tüm siyasi partiler her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim" yönündeki açıklaması içinse şunları söyledi:

"Ben bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Yerel seçimlerin dinamikleri genel seçimlere göre çok farklı. Genel seçimler için kurulabilecek ittifaklar mutabakatlar, yerel seçimlerde çok mümkün olmayabilir. Çünkü yerel seçimde her belediye başkan adayı mümkün olan en geniş oya ulaşabilmek için en geniş ittifakı kendi ilçesinde, kendi ilinde kurmak zorunda. Dolaysıyla merkezde çatıda kurulacak ittifaklar yereldeki ittifaklardan farklı bir yereldeki ittifaklar farklı biçimde şekillenebilir. O nedenle yerelde dinamikler çok farklı işler. Ben Türkiye'nin her yerinde yerel seçimler süresince belediye başkan adaylarının olabilecek en çok oyu alabilmek için uygun gördükleri veya oyu arttırmalarına imkan verecek her türlü ittifakı yapabileceklerini düşünüyorum. Özetle daha net söyleyeyim. Genel seçimlerde, genel seçimde olduğu gibi bir ittifak arayışının çok olduğunu düşünmüyorum. Her il, her ilçe kendi özel koşulları içinde, kendi özgün koşulları içinde o ittifakları farklı türlü şekillendirebilir."

820 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversite öğrencileri kayıtlarını yaptırırken öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa da değinen Soyer, şöyle konuştu:

"Biz bu sene 820 yataklı dev bir yurt inşaatının ihalesine çıkıyoruz. Bunun dışında bugüne kadar yaptığımız çok sayıda, hem büyükşehir belediyesi kaynaklarıyla açtığımız yurt var hem de çeşitli bağışçılarımızla açtığımız yurtlar var. Eylül ayı içerisinde yine bir tanesinin temelini daha atacağız. Kısacası ne yapsak az ne yapsak yetersiz çünkü gerçekten üniversite öğrencisi sayısı İzmir'de 180-190 bin civarında bir rakama erişti. ve maalesef mevcut yurtlar bu rakamın altıda birini, yedide birini karşılamayacak bir kapasitede. Çok daha fazla sayıda ihtiyaç var. Konut krizi söylediğimiz gibi çok zirve yapmış durumda. Dünyada en çok konut fiyatlarındaki artışın yaşandığı üç şehir Türkiye'den ve biri de İzmir maalesef, kısacası bu barınma sorunu önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Öyle gözüküyor. Biz de bütün hazırlıklarımızı bu sorunu gidermeye yönelik yapıyoruz. Bu ekonomik kriz sadece barınmayla ilgili de değil yani. Çocukların gıdasıyla da ilgili çocukların kırtasiye masraflarıyla da ilgili işte gençlerin sosyal, kültürel etkinliklerinden faydalanmasıyla da ilgili ya her konuda çok büyük bir daralma var. Çok büyük bir sıkıntı var ve gençlerimiz okurken bütün bu mağduriyetleri katmerlenerek büyüyor."