İtalya ile Almanya liderleri, Avrupa'nın güçlü, egemen ve rekabetçi olmasında mutabık

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın dünyadaki rolünün farkında, egemen, güçlü ve rekabet edebilen bir konumda olması gerektiğini belirtti.

2. İtalya-Almanya Hükümetler arası Zirve için Roma'daki Villa Pamphili devlet konukevinde bir araya gelen Meloni ve Merz, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Liderlerin huzurunda, İtalya ile Almanya Hükümeti arasında artan "tehditlere" yönelik " Güvenlik, Savunma ve Dayanıklılık Alanlarında Geliştirilmiş İşbirliği Anlaşması" ile "Stratejik İkili ve AB İşbirliği için İtalyan-Alman Eylem Planına İlişkin Protokol" başta olmak üzere siyaset, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında bir dizi anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen başbakanlardan ev sahibi Meloni, "Bu zirve, Avrupa'yı kendi kaderinin kahramanı olmak ya da kaderine katlanmak arasında bir seçim yapmaya zorlayan, özellikle karmaşık bir tarihi dönüm noktasında gerçekleşiyor." dedi.

Meloni, İtalya ve Almanya'nın birbirine hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ve bunun hem kendi halkları hem de Avrupa'nın bütünü için iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti.

"Avrupa'nın önde gelen iki üretim gücüyüz. Birbirimizi tamamlıyoruz ancak her şeyden önce, en stratejik konuların bazılarında ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Bu nedenle, aslında aynı temel hedefi takip ediyoruz: Dünyadaki rolünün farkında olan, küresel sahnede rekabet edebilen, stratejik özerkliğini pragmatizmle, somutlukla ve sağduyuyla güçlendirmeye muktedir, saygın bir Avrupa inşa etmek."

Meloni, Merz ile Avrupa'nın rekabetçiliğinde belirli bir değişim gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Ukrayna ve Orta Doğu konusunda her zaman güçlü bir fikir birliğinde olduklarını dile getiren Meloni, "Hem Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak hem de Orta Doğu'da istikrarlı bir güvenlik ve refah çerçevesi oluşturmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı ayrıca, NATO'nun Avrupa ayağının inşasına katkı sağlamak amacıyla Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere arasında silah ihracatına ilişkin halihazırda mevcut olan çok taraflı anlaşmaya katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Merz: "Avrupa, Arktik'in savunması için daha fazlasını yapmalı ve yapacak"

Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın sanayideki rekabetçiliğinin ve güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Merz, ABD'nin olası ek gümrük tarifesi uygulama kararı alması halinde Avrupa'nın elindeki tüm araçlarla kendini savunacağını ve hızla toparlanacağını belirterek, "Olağanüstü şekilde Avrupa Konseyi'ni toplayabiliyoruz ve bu eylem, neler yapabileceğimizi gösteriyor. (Donald) Trump'ın tehdit ettiği şey gerçekleşmedi. Birleşmeli ve gerçek zamanlı olarak tepki vermeliyiz. Meloni ve ben, AB için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza kesin olarak inanmış iki başbakanız." diye konuştu.

"Avrupa, egemen ve güçlü olmalı." diyen Merz, NATO'yu korumak istediklerini ve NATO'ya tehditlerin içeriden değil, dışarıdan geldiğini ifade etti.

Danimarka ve ABD arasında Grönland'da bölgesel egemenlik temelindeki görüşmeleri de desteklediklerini kaydeden Merz, "Avrupa, Arktik'in savunması için daha fazlasını yapmalı ve yapacak." dedi.

Merz, Avrupa'nın kendini savunabilmesi için sistemlerini sadeleştirmesi gerektiğini çünkü çok fazla sistem olduğunu, ortak ve verimli bir savunma sanayisine sahip olmaları gerektiğini söyledi.

İtalya ve Almanya, Gazze için Barış Kurulu'na anayasal gerekçelerle katılmıyor

Konuşmaların ardından ise soru cevap bölümüne geçildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na ilişkin bir soru üzerine Meloni, "Girişimin şu anki tasarımı nedeniyle bizim açımızdan anayasal nitelikte nesnel sorunlar var. Bu nedenle hem İtalya'nın hem de diğer Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yapılandırmanın yeniden açılması için kendisinden talepte bulundum." dedi.

Merz de Barış Kurulu'na katılmayı anayasal gerekçelerle yönetim yapısından dolayı Almanya'nın kabul edemeyeceğini söyledi.

Bununla beraber dünyanın farklı bölgelerinde barışa yaklaştıracak yeni formatların bulunması konusunda ABD ile başka ve yeni işbirliği formatlarını deneyebileceklerini belirten Merz, "Bunu sadece Gazze ve Orta Doğu ile sınırlamak istemiyorum, elbette bu Ukrayna da olabilir." şeklinde konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nun AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına ilişkin kararı

Meloni, AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasında imzalanan ticaret anlaşmasını daha dengeli hale getirmek için yapılan çalışmaları takdir ettiğini, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) konuya müdahalesi sonrası, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 1-2 yıl gecikebileceğini söyledi.

Merz ise AP'nin, AB ile MERCOSUR anlaşmasına ilişkin aldığı kararı üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Bazılarının anlaşmayı engellemek için böyle bir karar almış olabileceğini ifade eden Merz, bu anlaşmanın demokratik meşruiyeti bulunması konusunda şüphe taşımadığını dile getirdi.

Güney Amerika ülkelerinden birinin bu anlaşmayı onaylaması durumunda geçici olarak yürürlüğe girebileceğini vurgulayan Merz, Avrupa Bakanlar Konseyinin bu konuda bir karar aldığını anımsattı.

Avrupa'yı zayıflatmaya çalışanlara izin verilmemesi gerektiğine işaret eden Merz, AB Komisyonuna başka serbest ticaret anlaşmaları yapma çağrısında bulundu.

Bu anlaşmaların AB üye ülkelerinde ekonominin canlanmasına katkıda bulunulabileceğini kaydeden Merz, MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkanlara yönelik de "Avrupa'da hala bunu engellemek isteyen siyasi güçlerin olmasına hiçbir anlayış göstermiyorum. En soldan gelmesi beni şaşırtmadı, en sağdan gelmesi de beni şaşırtmadı. Ancak şimdi tam da Almanya'daki Yeşillerin bu oyuna katılması beni şaşkına çevirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni'den Trump'ın Nobel Barış Ödülü adaylığına destek

Meloni ayrıca, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış konusunda Trump'a güvendiğini belirterek, "Umarım Trump'a Barış Nobel Ödülü verebiliriz. Ukrayna için adil ve kalıcı barış konusunda da fark yaratabileceğine güveniyorum. Böylece nihayet Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

İtalya ve Almanya'nın ilişkilerini güçlendirmesinin Trump'ın Avrupa'ya yönelik tutumuna karşı bir savunma amacı taşıyıp taşımadığı sorusuna da Meloni, "Ben öyle demem. ABD ile işbirliği konusundaki irademiz sağlamdır. İtalya ve Almanya, ülkelerinde Amerikan üsleri bulunması gerçeğinin de etkisiyle, Avrupa'da ABD ile ayrıcalıklı ilişkilere sahip ülkeler arasındadır. ve özellikle birlikte çalıştıkları takdirde, ABD ile ilişkilere pragmatik ve içgüdüsel olmayan bir yaklaşımla yaklaştıklarında, bu ilişkiye yardımcı olabilirler." yanıtını verdi.

Meloni'den "Macron'un yerini alıp almadığı" sorusuna yanıt

İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa'da Merz'in ortağı olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerini alıp almadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Şakaları bir kenara bırakırsak, siyaseti hiçbir zaman bu şekilde okumam. İtalya Avrupa'da temel bir ulusu temsil ediyor; uluslararası arenada ve Avrupa'da istikrarını, gücünü ve somutluğunu gösteriyor. Dış politikayı okumada çocukça davranışlara izin verebileceğimiz bir tarihsel dönemde değiliz."