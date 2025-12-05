İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire veriyorlar

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin (İGD) analizine göre Türkiye genelinde medyan kira 22 bin TL'ye yükselirken, kira bedelinin en düşük olduğu iller belli oldu. listenin başında Hakkari, Aksaray ve Muş yer aldı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak yeni ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gelecek hafta cuma günü gerçekleştirecek. 12 Aralık saat 14.00'te yapılacak toplantıda taraflar genel değerlendirmelerini paylaşacak, ilk aşamada herhangi bir rakam telaffuz edilmeyecek. Halihazırda net 22 bin 104 TL olan asgari ücret, kira fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde çalışanların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

MEDYAN KİRA 22 BİN TL'YE ULAŞTI

Türkiye gazetesinin haberine göre; İGD tarafından ilanlar üzerinden hazırlanan analiz, Kasım 2025 itibarıyla Türkiye genelinde medyan kira tutarının 22 bin TL olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, ortalama kira bedelinin neredeyse bir asgari ücrete denk geldiğini gösteriyor.

KİRA FİYATLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU 15 İL

Araştırmaya göre kira tutarının en düşük olduğu iller şöyle sıralandı:

Hakkari – 12.250 TL

Aksaray – 12.500 TL

Muş – 12.500 TL

Kars – 13.000 TL

Yozgat – 13.000 TL

Isparta – 13.000 TL

Burdur – 13.500 TL

Bayburt – 13.500 TL

Mardin – 14.000 TL

Düzce – 14.000 TL

Gümüşhane – 14.000 TL

Siirt – 14.500 TL

Bitlis – 14.500 TL

Elazığ – 14.500 TL

Şırnak – 15.000 TL

Listenin başında Hakkâri, Aksaray ve Muş yer alırken, en düşük kiraların dahi 12 bin TL bandında olduğu görüldü.