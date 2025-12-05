Haberler

İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire veriyorlar

İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire veriyorlar
Güncelleme:
İGD'nin analizine göre Türkiye'de medyan kira 22 bin TL'ye yükseldi. Kiranın en düşük olduğu iller ise Hakkari (12.250 TL), Aksaray (12.500 TL) ve Muş (12.500 TL) olarak belirlendi. Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken kira yükü çalışanların en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

  • İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin Kasım 2025 analizine göre Türkiye genelinde medyan kira tutarı 22 bin TL'dir.
  • Türkiye'de kira tutarının en düşük olduğu il Hakkari'dir ve kira bedeli 12 bin 250 TL'dir.
  • Kira tutarının en düşük olduğu diğer iller Aksaray ve Muş'tur ve her ikisinde de kira bedeli 12 bin 500 TL'dir.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin (İGD) analizine göre Türkiye genelinde medyan kira 22 bin TL'ye yükselirken, kira bedelinin en düşük olduğu iller belli oldu. listenin başında Hakkari, Aksaray ve Muş yer aldı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak yeni ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gelecek hafta cuma günü gerçekleştirecek. 12 Aralık saat 14.00'te yapılacak toplantıda taraflar genel değerlendirmelerini paylaşacak, ilk aşamada herhangi bir rakam telaffuz edilmeyecek. Halihazırda net 22 bin 104 TL olan asgari ücret, kira fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde çalışanların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

MEDYAN KİRA 22 BİN TL'YE ULAŞTI

Türkiye gazetesinin haberine göre; İGD tarafından ilanlar üzerinden hazırlanan analiz, Kasım 2025 itibarıyla Türkiye genelinde medyan kira tutarının 22 bin TL olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, ortalama kira bedelinin neredeyse bir asgari ücrete denk geldiğini gösteriyor.

KİRA FİYATLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU 15 İL

Araştırmaya göre kira tutarının en düşük olduğu iller şöyle sıralandı:

  • Hakkari – 12.250 TL
  • Aksaray – 12.500 TL
  • Muş – 12.500 TL
  • Kars – 13.000 TL
  • Yozgat – 13.000 TL
  • Isparta – 13.000 TL
  • Burdur – 13.500 TL
  • Bayburt – 13.500 TL
  • Mardin – 14.000 TL
  • Düzce – 14.000 TL
  • Gümüşhane – 14.000 TL
  • Siirt – 14.500 TL
  • Bitlis – 14.500 TL
  • Elazığ – 14.500 TL
  • Şırnak – 15.000 TL

Listenin başında Hakkâri, Aksaray ve Muş yer alırken, en düşük kiraların dahi 12 bin TL bandında olduğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Öyle illere göre kira fiyatlarına bakmayın. İstanbul' da bile 12 bin 13 bin TL' ye kirada oturanlar bile var. çünkü onların öyle bir ev sahipleri var ki yıllardır kiracılarını kolluyorlar öyle fahiş zamlar yapıp kiraları artırmıyorlar. Öyle ev sahipleri aslında en çok kazanan insanlar onların almış dualar dünyalara bedeldir.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Kanık:

Ln nrde var 12 bıne kiralık ev anca ahır kiralarsın o fiyata yda 1 0

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

enflasyon artış oranı %30 kira artış oranı %35 maaşlara gelecek zam ev kirasını bile karşılamayacak böyle gariplikler ancak bizim ülkemizde olur

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
