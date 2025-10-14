İşte il olmaya aday 19 ilçemiz! Plaka kodları da böyle olacak

Türkiye'de uzun süredir tartışılan "yeni iller" konusu yeniden gündeme geldi. İl olma için nüfus veya ekonomik büyüklük tek başına yeterli değil; son kararı siyasi irade ve TBMM veriyor. Ancak 19 ilçe, nüfusu, ekonomisi, tarihi ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

İŞTE ALFABE SIRASINA GÖRE İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK 19 İLÇE

Manisa / Akhisar (82) Ege'nin üretim gücü Akhisar, 180 bini aşan nüfusuyla birçok ilden büyük. Zeytin, tütün ve sanayideki başarısıyla kendi ekonomisini döndüren ilçe, il olma yarışında güçlü adaylardan biri.

Antalya / Alanya (83)

Turizmin kalbi Alanya, 361 bin nüfusuyla birçok ili geride bırakıyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan kent, ekonomisi ve marka değeriyle il statüsünü fazlasıyla hak ediyor.

Mersin / Anamur (84)

Akdeniz'in en güney ucundaki Anamur, muz üretimi ve ticari potansiyeliyle dikkat çekiyor. 66 bin nüfusa rağmen tarım ve turizmde güçlü bir kimliğe sahip.

Şırnak / Cizre (85)

163 bin nüfusu ve stratejik konumuyla Güneydoğu'nun ticaret merkezi konumunda. Tarih boyunca ticaret yollarının kavşağı olan Cizre, il olursa bölgesel dengeleri değiştirebilir.

Tekirdağ / Çorlu (86)

Trakya sanayisinin kalbi Çorlu, 300 bini aşan nüfusuyla üretim ve ihracatta birçok ili geride bırakıyor. İl olması durumunda Marmara'da yeni bir sanayi üssü doğabilir.

Balıkesir / Edremit (87)

Ege'nin zeytin kokulu ilçesi Edremit, 173 bin nüfusuyla turizm ve tarımın birleştiği bir merkez. İl olması, Balıkesir'in yükünü hafifletir ve Ege turizmine yeni bir ivme kazandırır.

Diyarbakır / Ergani (88)

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ergani, 139 bin nüfusuyla bölgesinin en hareketli merkezlerinden biri. Ekonomisi ve kültürel yapısıyla il olma listesinde üst sıralarda.

Konya / Ereğli (89)

156 bin nüfusa sahip Ereğli, tarım ve sanayide güçlü bir üretim merkezi. İl olması halinde İç Anadolu'da yeni bir ekonomik odak oluşturabilir.

Muğla / Fethiye (90)

Dünyaca ünlü koyları ve turizm gücüyle Fethiye, 182 bin nüfusuyla Ege'nin gözdesi. İl olması halinde uluslararası marka değerini daha da artırabilir.

Kocaeli / Gebze (91)

411 bin nüfusuyla birçok ilden büyük olan Gebze, sanayi ve teknoloji yatırımlarının merkezi. Marmara'nın üretim üssü olarak il olma potansiyelinin en güçlü adayı.

Hatay / İskenderun (92)

231 bin nüfuslu İskenderun, limanı ve sanayisiyle Hatay ekonomisinin kalbi. Stratejik konumu ve gelişmiş altyapısıyla il olma potansiyeli en yüksek merkezlerden biri.

Bursa / İnegöl (93)

Mobilya üretiminde Türkiye'nin simgesi haline gelen İnegöl, 302 bin nüfusuyla birçok ilden büyük. Güçlü ekonomisi ve istihdam kapasitesiyle il statüsünü hak ediyor.

Adıyaman / Kahta (94)

Nemrut Dağı'nın eteklerindeki Kahta, 134 bin nüfusuyla tarih, turizm ve tarımın buluştuğu bir merkez. İl olması halinde bölge turizmini canlandırabilir.

Adana / Kozan (95)

132 bin nüfuslu Kozan, Çukurova'nın kalbinde yer alıyor. Tarım, sanayi ve tarihi mirasıyla il olma yarışında öne çıkan ilçeler arasında.

Kırklareli / Lüleburgaz (96)

Trakya'nın modern yüzü Lüleburgaz, 156 bin nüfusuyla güçlü bir sanayi ve eğitim altyapısına sahip. Uzun süredir kendi ili olma talebini sürdürüyor.

Ankara / Polatlı (97)

130 bin nüfuslu Polatlı, kara ve demiryolu ağlarıyla İç Anadolu'nun lojistik merkezi. İl olması halinde Ankara'nın batıya açılan ekonomik kapısı olabilir.

Şanlıurfa / Siverek (98)

274 bin nüfusuyla birçok ilden büyük olan Siverek, Güneydoğu'nun en dinamik ilçesi. Halkın "Biz zaten il gibiyiz" sözü yıllardır süren beklentiyi özetliyor.

Mersin / Tarsus (99)

356 bin nüfuslu Tarsus, tarih boyunca Akdeniz'in en önemli ticaret kentlerinden biri oldu. İl olması, bölgesel kalkınmayı hızlandırabilir.

Hakkari / Yüksekova (100)

121 bin nüfuslu Yüksekova, sınır ticaretinin merkezi konumunda. Stratejik önemiyle Doğu'nun yeni merkezi olabilecek potansiyele sahip.