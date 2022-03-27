İstanbul'un göbeğinde saatlerdir süren elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Bağcılar'da 41 bin nüfuslu Kirazlı mahallesinin 1228. sokakta sabah 05.00 sularında bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Elektrik olmadığı için ısınma, ocak ve sıcak su gibi birçok ihtiyaçtan mahrum kalan vatandaş, durumu bölgede yetkili kurum olan BEDAŞ'a bildirdi. Vatandaşlar, BEDAŞ'ın kendilerine elektrik kesintisiyle ilgili arıza kaydının alındığı ifade etti. Ancak bölgedeki arızanın halen giderilemediği öğrenildi. Yaklaşık 18 saatlik elektrik kesintisinin çözülmemesine isyan eden vatandaşlar, kazıyı yapacak kepçenin beklendiğini iddia etti.

PLANLI KESİNTİNİN OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Öte yandan BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde 27 Mart Cumartesi gününde Kirazlı mahallesi için herhangi bir planlı kesintinin olmadığı görüldü.