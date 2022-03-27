İstanbul'un göbeğinde saatlerdir süren elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
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Bağcılar'ın 41 bin nüfuslu mahallesi Kirazlı'da vatandaşlar sabah saat 05.00'dan bu yana elektriksiz kaldı. Birçok ihtiyacını göremeyen vatandaş bölgede yetkili kurum olan BEDAŞ'a ihbarda bulundu. Ancak aradan saatler geçmesine rağmen sorun halen çözülemeyince vatandaş BEDAŞ'a isyan etti.
İstanbul Bağcılar'da 41 bin nüfuslu Kirazlı mahallesinin 1228. sokakta sabah 05.00 sularında bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Elektrik olmadığı için ısınma, ocak ve sıcak su gibi birçok ihtiyaçtan mahrum kalan vatandaş, durumu bölgede yetkili kurum olan BEDAŞ'a bildirdi. Vatandaşlar, BEDAŞ'ın kendilerine elektrik kesintisiyle ilgili arıza kaydının alındığı ifade etti. Ancak bölgedeki arızanın halen giderilemediği öğrenildi. Yaklaşık 18 saatlik elektrik kesintisinin çözülmemesine isyan eden vatandaşlar, kazıyı yapacak kepçenin beklendiğini iddia etti.
PLANLI KESİNTİNİN OLMADIĞI GÖRÜLDÜ
Öte yandan BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde 27 Mart Cumartesi gününde Kirazlı mahallesi için herhangi bir planlı kesintinin olmadığı görüldü.