İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçılar Birliği Başkanı: Türkiye'den Yıllık 3.5 Milyar Dolarlık İhracat Yapılıyor

İstanbul Büyükçekmece'de kapılarını açan World Food İstanbul fuarına katılan İstanbul Su ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçılar Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdar Sezer, Türkiye'den kanatlı hayvanlar, su ürünleri ve et ürünlerinde yıllık 3 buçuk milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

World Food İstanbul dünyanın ve Türkiye'nin birçok ülkesinde üreticinin katıldığı fuar TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde dün kapılarını açtı. 4 gün boyunca sürecek olan fuara katılan firmaları ürünleri katılımcılara tanıttı. Fuara katılan gruplar arasında Has Tavuk'ta yer aldı. Has Tavuk'un yönetim kurulu başkanı ve aynı zamand İstanbul Su ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer fuarda kurdukları stantta vatandaşlarla bir araya gelerek bilgiler verdi.

Sezer, Türkiye'nin alanındaki ihracat ile ilgili verileri de söyledi. Fuara emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Müjdat Sezer, "Hayvansal mamüller ve ihracatçılar birliği başkanı olarak da bir iki konuda bilgi vermek isterim. Bunların başında tamamen hayvansal ürünler diye bahsettiğimiz hayvansal proteinleri üreten grubuz biz. Türkiye'nin bu konuda cidden hem kalite hem kapasite açısından oldukça kuvvetli bir ülke. Hayvansal ürünlerin ihracat miktarı 3 buçuk milyar doları buluyor yıllık bazda. Bunun içerisinde kanatlı beyaz et ürünleri yumurta, su ürünleri süt ürünler kırmızı et ürünleri ve bal var. Bunları topladığımızda 3 buçuk milyar dolar satışımız oluyor. Bunun 1 buçuk milyar doları su ürünleri, 1 milyar doları kanatlı ürünleri geri kalan 1 milyar doları diğer sektörlerde paylaşılıyor. Burada gurur verici nokta Türkiye biliyorsunuz ihracat ürünlerinin ortalama satış ürünleri 1 dolar üzerinde bizim ürünlerimiz 1 doları üzerinde katma değerli ürünler kategorisine giriyor. Hem Türkiye'yi hem de dünyayı beslemekte sektör olarak bayağı bir etkin çalışıyoruz" dedi.

Kanatlı ürünlerde orta doğu ve ırak pazarında geniş yer bulunduğunu ifade eden Sezer, "Su ürünlerinde Avrupa, Rusya, yumurta ürünlerinde de hem yemekli hem de dünyada Türkiye'nin önemli bir yeri olan kuluçkalık yumurtalık sektöründe oldukça iyi bir yerdeyiz. Burada da Türkiye hemen hemen 80 ülkeye bu ürünleri satıyor. Çok yelpazemiz geniş çoğunluğu Avrupa ve orta doğu. Bunun sebebi de lojistik olarak ülkemize yakın olduğu için. Türkiye'nin ihracatında tüm ürünlerin önünde hiçbir engel olmaması lazım çünkü üretme kapasitesi çok yüksek kalitesi de yüksek. Dünya piyasasında rekabet için 2 tane önemli unsur var birincisi fiyat ikincisi lojistik. Biz lojistik olarak iyi bir noktadayız. Bütün gıda ürünlerine ihtiyacı olan ülkelere en yakın konumdayız. Dolayısı ile bizim üretimi artırma hedefimiz ve stratejimiz olması lazım" diye konuştu. - İSTANBUL