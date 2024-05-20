İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2000 liradan, avro 35,0270 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2000 liradan, avro 35,0270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,1980 liradan alınan dolar, 32,2000 liradan satılıyor. 35,0250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0270 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,2300 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0060 lira olmuştu.