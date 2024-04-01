İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Mart Ayı Sonuçları Açıklandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, martta 50 değerini aldı.

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, şubat ayında 50,2 olarak ölçülen manşet PMI, martta 50 düzeyinde gerçekleşti.

Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Bu durum bazı firmaları, üretim ve satın alma faaliyetlerini artırmaya teşvik etti.

Üretim ve girdi alımlarında üst üste ikinci kez artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişlemenin şubat ayına göre daha belirgin olması dikkati çekti. İlk çeyreğin sonunda hem girdi hem de nihai ürün stoklarında düşüş eğilimi takip edildi. Söz konusu azalışta, Kızıldeniz'deki aksamalar nedeniyle girdi alımlarında ve teslimat sürelerinde yaşanan gecikmeler etkili oldu.

Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının belirleyici olduğu görüldü. Martta satış fiyatlarındaki artış son 3 ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, enflasyon oranı belirgin düzeyde kaldı ve seri ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Yeni siparişlere bakıldığında sadece gıda ürünlerinde artış görüldü. Sektörlerin çoğunluğunda üretim yavaşladı, istihdamdaki genişleme de sınırlı düzeyde kaldı.

3 sektörde üretim arttı

İSO Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, üretimini artıran sektör sayısı şubat ayında dört iken martta üç olarak gerçekleşti. Üretimin artışında ılımlı bir büyüme gözlemlenirken, en belirgin genişleme gıda sektöründe görüldü.

Üretimde en belirgin düşüş ise tekstil sektöründe ölçüldü. Bu azalışta, üretimdeki durağan görünüm ve yeni siparişlerde yaşanan düşüş etkili oldu. Üç sektörün yurt dışından alınan yeni siparişlerinde ise artış gerçekleşti.

Martta gıda ürünleri ile makine ve metal ürünleri sektöründe istihdam artışı yaşandı. Sektörlerin genelinde ise istihdam artışı Mayıs 2020'den bu yana ilk kez ikiye geriledi.

Tedarik zincirlerinde yaşanan akmasalar takip edilirken, ağaç ve kağıt ürünleri sektörünün tedarikçi performansında rekor iyileşme yaşandı. Dört sektörde teslimat süreleri kısalmasına karşın geriye kalan 6 sektörde ise teslimat süreleri arttı. Talep koşullarının durgun olması nedeniyle, mart ayında satın alma faaliyetlerini 3 sektör artırdı.

-"Mart, istikrar ayı olarak kayda geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu ifadeleri kullandı:

"Türk imalatçıları açısından mart bir istikrar ayı olarak kayda geçti ve genel tabloda yaşanan bu iyileşme üretim ve satın alma faaliyetlerindeki ılımlı artışın sürmesini sağladı. Genel tabloda yaşanan iyileşme üretim ve satın alma faaliyetlerindeki ılımlı artışın sürmesini sağladı. Talepteki bu eğilimin devam etmesi halinde, yılın ikinci çeyreğine girilirken büyümenin ivme kazanabileceğini ümit ediyoruz."