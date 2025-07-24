İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 2. Dönem Toplantısı Yapıldı

İSTANBUL İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 2. Dönem Toplantısı Vali Yardımcısı Hasan Gözen'in başkanlığında gerçekleştirildi. Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Vali Yardımcısı Gözen yatırımlara ilişkin değerlendirme yaptı.Gözen, " İstanbul risk azaltma planı kapsamında değerlendirilebilecek toplam 178 proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 246 milyar 906 milyon lira olmuştur " dedi. 2026 yılı yatırımlarından da bahseden Gözen, "2026 yılı yatırım programına teklif edilen toplam proje sayısı 442, toplam proje tutarı 46 milyar 651 milyon lira. 2026 yılında öngörülen yatırım tutarı ise 13 milyar 910 milyon lira olarak belirlenmiştir. "diye konuştu.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 2. Dönem Toplantısı Vali Yardımcısı Hasan Gözen'in başkanlığında yapıldı. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı, Kaymakamlar, belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda İstanbul'da tamamlanan, yapımına devam edilen ve açılışı yapılan yatırımlardaki son durum değerlendirildi.

'TOPLAM TUTARI 1 TRİLYON 700 MİLYAR TL'LİK 994 PROJE UYGULANMAKTADIR'

2025'in ikinci döneminde yatırımcı bölge ve kuruluşların yatırımlar hakkında bazı sayısal verileri paylaşan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "2025'in 2. döneminde ilimizdeki yatırımcı bölge ve kuruluşların yatırımlar hakkında bazı sayısal verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlimizde finansman kaynağı genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare, KİT bütçelerine dayanan 994 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 1 trilyon 700 milyar 683 milyon lira, önceki yıllar harcaması 553 milyar 699 milyon lira, yılı ödeneği 178 milyar 90 milyon lira, harcama tutarı ise 62 milyar 115 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının 2'inci döneminde nakli gerçekleşme oranı yüzde 35 olup 59 proje tamamlamıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımızın yürüttüğü proje çalışmaları incelendiğinde 2025 yılının ilk 6 ayında yürütülen 943 projenin toplam tutarı 852 milyar 428 milyon lira, önceki yıllar harcaması 398 milyar 6 milyon lira, yılı ödeneği 96 milyar 940 milyon lira. Yılı harcama tutarı 43 milyar 746 milyon lira olup yüzde 45 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

Gözen, "İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil 51 projenin toplam tutarı 848 milyar 254 milyon lira. Önceki yıllar harcaması 155 milyar 693 milyon lira, yılı ödeneği 81 milyar 150 milyon lira, yılı harcaması 18 milyar 368 milyon lira olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 22.6 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde ayrılan ödemenin sektörel dağılımına bakıldığında diğer kamu hizmetlerinin sosyal yüzde 36,75 olarak ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ulaştırma haberleşme sektörü yüzde 27.6, eğitim yüzde 18.72, sağlık yüzde 9.5, enerji yüzde 5.69, madencilik yüzde 0.99, diğer kamu hizmetleri yüzde 53, konut yüzde 0.43, tarım yüzde 0.23 ve turizm sektörü yüzde 1 oranında ödenekten pay almışlardır" dedi.

'RİSK AZALTMA PLANI KAPSAMINDA 178 PROJE'

Gözen, "Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarıyla belediyelerin il yatırım takip sistemine girdikleri verilere göre İstanbul risk azaltma planı kapsamında değerlendirilebilecek toplam 178 proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 246 milyar 906 milyon lira, önceki yıllar harcaması 40 milyar 86 milyon lira, yılı ödeneği 39 milyar 947 milyon lira ve yapılan harcama tutarı ise 13 milyar 82 milyon lira olup yüzde 33.5 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2026 yılı yatırım tekliflerine ilişkin olarak 12 yatırımcı kuruluşunun 2026 yılının yatırım tekliflerinin olmadığı, 13 yatırımcı kuruluşun henüz yatırımcı tekliflerinin belli olmadığı ve 20 yatırımcı kuruluşun ise 2026 yılı yatırım programına teklif edilen toplam proje sayısı 442, toplam proje tutarı 46 milyar 651 milyon lira. 2026 yılında öngörülen yatırım tutarı ise 13 milyar 910 milyon lira olarak belirlenmiştir. Değerli Koordinasyon Kurulu üyeleri sizlerden devam eden yatırımlarımızın hedeflenen sürelerde tamamlanması konusunda kontrol, denetim ve takiplerin yerinde ve zamanında yapılması sorunların ve darboğazların çözüme kavuşturulması için gerekli özverinin gösterilmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.