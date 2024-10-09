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İstanbul'da Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı Başladı

İstanbul'da Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı Başladı
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Atlantik Konseyi'nin düzenlediği Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı, İstanbul'da iş dünyası ve hükümet yetkililerini bir araya getiriyor. Konferans, enerji dönüşümü, temiz enerji projeleri ve bölgesel iş birliği konularını ele alacak.

Atlantik Konseyi'nin Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı İstanbul'da başladı.

Atlantik Konseyi'nin Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı, İstanbul'da iş dünyası ve bölgesel üst düzey hükümet yetkililerini ağırlıyor. Bölgenin enerji güvenliğindeki rolünün yanı sıra, bölgedeki enerji iş birliğini enerji dönüşümü ve temiz enerji projeleri yoluyla geliştirmeyi hedefleyen konferans 2 gün sürecek. Katılımcıları Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki transatlantik ortaklarla bir araya getirecek konferansta, dünya genelinde temiz enerjiye geçiş ve bu konudaki iş birliklerinde atılacak adımlar ele alınacak. Konferansta enerjinin yanı sıra ticaret ve kalkınma projeleri, Ukrayna'dan Orta Doğu'ya bölgesel güvenlik ve jeopolitik meseleler, ABD seçimlerinin küresel enerji politikaları üzerindeki etkileri gibi konular da değerlendirilecek. Konferansın kasımda Azerbaycan'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) öncesinde bölgenin enerji dönüşümündeki rolünü ortaya koyması bekleniyor.

Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su Frederick Kempe yaptığı açıklamada, "Türkiye ve bölgedeki komşularının temiz enerjide oynayacağı rol çok önemli. Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı bir şekilde işgal ettiği bu dönemde ortakların ve müttefiklerin enerjide iş birliğini arttırması, temiz ve güvenli enerjinin sürdürebilmesi ve geliştirilmesi için birlikte çalışması hayati önem arz ediyor" dedi.

Konferansta yer alacak üst düzey katılımcılar arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey R. Pyatt, ABD Eximbank Başkanı Reta Jo Lewis, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanı ve Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kamal Mohammad Salih Khalil, Kuzey Makedonya Enerji, Maden ve Mineral Kaynaklar Bakanı Sanja Bozinovska, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Avrupa Komisyonu Enerjiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Matthew Baldwin bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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