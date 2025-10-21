Haberler

İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor

İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işsizlikle mücadele için safran üretmeye başlayan Kerim Erişmiş, iklim ve toprağın bu ürünler için uygun olduğunu belirterek, "Yeterli destek verilirse tarım yeniden canlanır" dedi. Erişmiş, "İşimi büyütürsem en az 2-3 kişiye istihdam sağlayabilirim. Araştırmalarımıza göre safranın kilosu 200-300 bin lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da işsizlik nedeniyle birçok kişi göç ederken, Kerim Erişmiş tarıma yeniden hayat vermek için safran ve salep ekimine başladı.

"DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUM"

İlçenin iklimi ve toprak yapısının bu ürünlere uygun olduğunu belirten Erişmiş, ilk safran hasadını gerçekleştirdi. Yüksek maliyetler nedeniyle üretimi sınırlı tutmak zorunda kalan Erişmiş, devletten destek beklediğini söyledi.

İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor

"BU ÜRÜNDEN GELİR ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

Teşviklerin artırılması halinde birçok çiftçinin bu ürünlere yönelebileceğini söyleyen Kerim Erişmiş, açıklamasında şunları kaydetti: "Safran ve salep üzerinde çiftçilik yapıyorum. Geçen sene diktiğimiz saleplerin hasadını haziran ayında aldık. Bu yıl da Tarım Bakanlığı, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle safran ektik, hibe verdiler. Şimdi çiçek verimi başladı, yaklaşık iki hafta sürecek. Bu üründen gelir elde etmek istiyoruz. Yüksekova'da bu ürün çoğalırsa hem iş imkanı doğar hem de tarıma yönelim artar. Safran soğuğa dayanıklı bir bitki, üç yıl toprak altında kalabiliyor ve her bir yumrudan yediye kadar yeni yumru elde edilebiliyor. Ancak yeterli destek alamadık. Safranın yumru adedi 15-20 bin lira arasında, bu maliyetle çiftçilerin kendi başına üretim yapması mümkün değil."

İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor

"İŞİMİ BÜYÜTÜRSEM 2-3 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYABİLİRİM"

Desteklerin artması halinde safran üretimini genişleteceğini belirten Erişmiş, "İşimi büyütürsem en az 2-3 kişiye istihdam sağlayabilirim. Araştırmalarımıza göre safranın kilosu 200-300 bin lira arasında değişiyor. Bu ürün Yüksekova için büyük bir fırsat olabilir" dedi.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki dev şirkete rekor ceza
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi

"AK Parti'den teklif aldım" demişti! CHP liderini ziyaret etti
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi

AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Bugün hapse giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.