İSO Başkanı Bahçıvan: Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zorunluluk

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Her fırsatta vurguladığımız gibi her alanda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın hız kazanması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Meclisinin, "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İşbirliği Olanaklarını Değerlendirmek" ana gündemiyle düzenlenen haziran ayı olağan toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Erdal Bahçıvan, küresel anlamda rekabetçi olabilmek için sektörlerin daha yeşil, döngüsel ve dijital olması gerektiğini kaydederek, "al-kullan-at" modelinden döngüsel ekonomiye geçilmesinin elzem hale geldiğini bildirdi.

Dünyanın döngüsel dönüşüm konusunda alarm verici bir şekilde geriye gittiğini, son 50 yılda dünya genelinde doğadan malzeme çıkarımının üç katına çıktığını ve 2060'a kadar bu miktarın yüzde 60 artabileceğini anlatan Bahçıvan, döngüsel ekonomiye geçişin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Bahçıvan, geçen hafta açıklanan İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması'na değinerek, Türkiye genelinde sanayi firmalarının en yüksek skora ulaştığı alanın 100 üzerinden 50,33 ile "farkındalık" olduğunu anımsattı.

Erdal Bahçıvan, "Her fırsatta vurguladığımız gibi her alanda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın hız kazanması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"İklim Kanunu bir an önce hayata geçmeli"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, yeşil dönüşümün uluslararası ticaret açısından da öncelikli bir kriter halini aldığını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Yeşil Mutabakatının önemli bir unsuru olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) başta olmak üzere döngüsel ekonomiye geçişe yönelik pek çok yeni standart küresel ticareti etkileyecek nitelikte. Türkiye'de yeşil dönüşümün finansmanına yönelik mevzuat altyapısı, taksonomi, hesaplama, doğrulama ve raporlama ile risk yönetimi ve veri üretimi konusundaki çalışmaların hız kazanması, yeşil dönüşüme yönelik uluslararası finans kaynaklarının Türkiye ekonomisine yönelmesi açısından önemli."

Bahçıvan, Türkiye'nin daha önce kamuoyu ile paylaşılan "İklim Değişikliği ile Mücadele Uzun Dönem Yol Haritası"nın Türk sanayisinin hedeflerinin belirlenmesi adına da çok önemli olduğunu kaydederek, "Benzer şekilde İklim Kanunu'nun da bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdal Bahçıvan, dijital ve yeşil dönüşüme insan ve kültür unsurlarını da ekleyen ve üçüz dönüşüm olarak adlandırılan sürecin, insanı temel alarak bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu süreçte sanayi, kamu, finans kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, "İSO olarak bu yoldaki engelleri işbirliği içinde aşabileceğimize inanıyoruz. Ülkemizin 2026'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmak yönündeki talebini de yürekten destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Depreme karşı sanayi tesisleri güçlendirilmeli"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, deprem riskine işaret ederek, sanayi tesisleri için acilen yapılması gerekenlere dikkati çekti.

Bu doğrultuda 3 aşamadan oluşan önerilerinin bulunduğu kaydeden Bahçıvan, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"İlk aşamada, İstanbul'da sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak bir envanter çalışması süratle hayata geçirilmeli. İkinci aşama, yapıların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik mevzuat ile ilgili. İSO olarak çalışma yürüttüğümüz akademisyenler ile harici ve kısmi güçlendirmeyi sağlayacak 'yapısal göçmeyi önlemeye yönelik onarım ve iyileştirme' yöntemlerinin mevzuata eklenmesini talep ediyoruz. Üçüncü aşama ise dönüşüm için sanayimize gerekli finans ve vergi desteğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla kentsel dönüşüme benzer bir 'sanayi dönüşümü' projesi süratle hayata geçirilmeli."