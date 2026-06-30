İŞKUR ve BİK'ten medya sektörüne istihdam protokolü

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ile Basın İlan Kurumu (BİK) arasında iletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ile Basın İlan Kurumu (BİK) arasında, iletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması ve aktif iş gücü hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İletişim Bakanı Burhanettin Duran ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla imzalanan protokol kapsamında, medya sektörünün uygulamaya dayalı yapısı dikkate alınarak iş arayanların, üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların doğrudan iş ortamında deneyim kazanmaları, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

İki yıl süreyle yürürlükte kalması planlanan ve tarafların mutabakatı halinde uzatılabilecek protokol çerçevesinde, "İşbaşı Eğitim Programları", "Mesleki Eğitim Kursları" ve "Çalışanların Mesleki Eğitimi" başlıklarında uygulanacak desteklerle medya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında katılımcılara eğitim süresince net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak, sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak, eğitici ücretleri ile kursiyerlerin zorunlu giderleri de İŞKUR bütçesi imkanları doğrultusunda finanse edilecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar ise eğitim süresinin en az iki katı kadar ilgili basın işletmelerinde istihdam edilecek. Protokolle, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 652 gazete, 366 internet haber sitesi ve bekleme sürecindeki 57 süreli yayının aktif iş gücü programlarından yararlanması hedefleniyor.

"Gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz"

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla birçok sektöre yönelik Aktif İşgücü Programlarını başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Basın İlan Kurumu ile 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında medya ve iletişim alanında çalışan veya çalışmak isteyenlere yönelik İşbaşı Eğitim Programı'nın 2021 yılında başarıyla tamamlandığını belirten Işıkhan, "Gazetecilik Eğitim Programı kapsamında bu süreçte muhabirlikle ilgili mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 3 bin 635 kişi yararlanmıştır. Bugün yeni bir protokolle bu iş birliğine yeni bir pencere açacak, alanında uzman gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek"

İletişim Başkanlığı ile imzalanan protokolün kurumlar arası koordinasyonu daha da güçlendireceğini ifade eden Işıkhan, "Sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek nitelikte olan bu protokol; iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, İş Kulübü faaliyetleri, kurslar ve eğitimlerle özellikle üniversite öğrencilerine yönelik aktif iş gücü programlarımızın daha etkin şekilde yürütülmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

İşbaşı Eğitim Programlarının süresinin daha önce olduğu gibi 9 ay olarak uygulanacağını belirten Işıkhan, protokolün çalışma hayatına hayırlı olmasını dileyerek programdan yararlanacak basın emekçilerine başarı temennisinde bulundu.

"Türkiye'nin medya ve iletişim ağının gelişimine katkı sağlayacak"

İletişim Başkanlığı'nın son dönemde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, stratejik iletişim kapasitesinin artırılması ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki iletişim gücünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attığını kaydeden Işıkhan, imzalanan protokolün de bu anlayışın somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise yeni iletişim teknolojileri ve dijitalleşmenin etkisiyle iletişim ekosisteminin büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek, buna bağlı olarak medya sektöründeki insan kaynağının niteliğinin de değiştiğini söyledi.

İletişim Başkanlığı olarak medya kuruluşlarının yapısal olarak güçlenmesini ve insan kaynağının desteklenmesini stratejik öncelik olarak gördüklerini dile getiren Duran, basın kartı süreçlerinin geliştirilmesi, akreditasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi, afet ve kriz dönemlerinde görev yapan gazetecilerin desteklenmesi, eğitim programları ve yayınlarla sektöre katkı sunduklarını ifade etti.

"Bin 75 basın işletmesine destek sağlanacak"

Yerel medyanın dijitalleşmesi ve uluslararası medya ile ilişkilerin geliştirilmesinin de öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını kaydeden Duran, İŞKUR ile Basın İlan Kurumu arasında imzalanan protokolün bu bütüncül yaklaşımın tamamlayıcı bir parçası olduğunu belirtti. Duran, şu ifadelere yer verdi:

"Bu protokol çerçevesinde gazeteler ve internet haber sitelerinde işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Basın İlan Kurumu'nun sisteminde bulunan bin 75 basın işletmesine istihdam, eğitim ve iş gücü desteği sağlanacak. Program katılımcılarına İŞKUR tarafından 9 ay boyunca net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak ve sigorta hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Basın kuruluşları da eğitim programı katılımcılarını program süresinin en az iki katı kadar istihdam edecek."

Yerel basının güçlenmesine katkı sağlanacak

Gazeteci adaylarının habercilik faaliyetlerini doğrudan haber merkezlerinde ve sahada deneyimlemelerini son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Duran, program sayesinde teori ile pratiğin buluşacağını ve gazeteci adaylarının kendilerini daha iyi geliştirme imkanı bulacağını söyledi.

Söz konusu iş birliğinin sektörün ihtiyaçları ile insan kaynağını buluşturan stratejik bir adım olduğunu belirten Duran, projenin özellikle yerel basının ve Anadolu medyasının güçlenmesine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma hayatına yönelik uygulamalarının ve dijital dönüşüme uyum sağlayan düzenlemelerinin önemine işaret eden Duran, imzalanan protokolün de bu uyumun önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ın da katılım sağladığı programda konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ile İletişim Başkanı Duran arasında iş birliği protokolü imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı