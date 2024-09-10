İş ve İnşaat Makinaları İhracatı 2023'te Yüzde 16,3 Arttı

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, iş ve inşaat makinaları ihracatının sektör sınıflandırmasına göre 2023'te yüzde 16,3'lük artış kaydederek 3 milyar dolar seviyelerine yükseldiğini bildirdi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) tarafından OSTİM Konferans Salonu'nda "2023 İhracat Ödülleri" töreni düzenlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak temel amaçlarının başta kobiler olmak üzere tüm ihracatçı firmaların küresel piyasalardaki rekabetçiliklerini arttırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik büyüme ve ihracat alanında önemli başarılara imza attığını ifade eden Ağar, ihracatın ekonominin lokomotifi olarak büyümeye katkı sağlarken sanayi ve üretim kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu da tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Ağar, iş ve inşaat makinaları sektörünün Türkiye ekonomisi ve sanayisinin pek çok alanında kilit rol oynadığının altını çizerek, "Sektör bir yandan yerli makina arzını sağlarken diğer taraftan da güçlü bir ihracat performansı ortaya koyuyor. Makina sektörü ihracatımızda önemli bir paya sahip olan iş ve inşaat makinaları ihracatı, Bakanlığımız sektör sınıflandırmasına göre 2023'te yüzde 16,3'lük artış kaydederek 3 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Bu yıl ocak-ağustos döneminde bu rakam yaklaşık 2 milyar dolar. Sektör ihracatının toplam ihracattan aldığı pay da 2023'te yaklaşık yüzde 10." şeklinde konuştu.

"Başkentin ihracatında yüksek teknolojinin payı yüzde 13"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da Ankara'nın üretim ve ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik çeşitli projeler yürüttüklerini ve araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

ASO'nun hazırladığı 2018-2023 yıllarını kapsayan Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu'nda Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'in ihracat performansının, teknoloji sınıflandırmasına göre analiz edildiğini dile getiren Ardıç, analizde, başkentin ihracatında yüksek teknoloji payının yüzde 13 ile, yüzde 3,8 olan Türkiye ortalamasından ve diğer 5 büyük sanayi şehrinden yüksek olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Ardıç, iş ve inşaat makineleri sektörünün küresel rekabette kendisini kanıtlayacak olgunluğa eriştiğini belirterek, "Bu başarının devamı ise üretimin, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir üretim teknolojileri ile desteklenmesi ile gelecektir. Uluslararası rekabetçiliği daha artacak bu sektörün ülkemiz ekonomisine katkısı da azami seviyeye ulaşacaktır." diye konuştu.

"İŞİM kümelenmesi sektör ihracatının yüzde 60'ını sağlıyor"

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da OSTİM'in halihazırda savunma, medikal ve havacılık sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren orta ölçekli pek çok firmanın tercih ettiği bir sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Sanayi bölgesi olarak sektörel kümelenme faaliyetlerine çok önem verdiklerini belirterek, OSTİM'in 7 kümelenmeye ev sahipliği yaptığını kaydetti.

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu ise iş ve inşaat makinaları sektörünün imalat sanayi içerisinde özel ve önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'de iş ve inşaat makinaları sektörünün hızla gelişimini sürdürdüğüne işaret eden Saraçoğlu, "Gelecekte bu alanda başarının en önemli kriterleri teknoloji ve inovasyon olacaktır. İŞİM kümelenmesi sektör ihracatının yüzde 60'ını sağlamaktadır. Sektörün önemli paydaşlarından olan kümelenmemiz 25 üye ile 2007 yılında yola çıkmıştık, şimdi 175 üye ile iş ve inşaat makinaları sektörüne hizmet veriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ihracat seferberliğine katkı yapan İŞİM üyesi 131 firmanın temsilcilerine plaketleri takdim edildi.