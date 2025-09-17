İş insanının sözleri tartışma yarattı: Türkiye'de kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor

Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Koç, Türkiye'de açlık sınırının altında yaşayan kimsenin olmadığını savunarak kamuoyunda tartışma yaratan ifadeler kullandı.

"HİÇ KİMSE AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMIYOR"

Koç, programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'de çalışan ve emek veren hiç kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor. Bu doğru bir bilgi değil."

Bu sözler, özellikle ekonomik zorlukların yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

"TÜRKİYE'DE DİŞİNİ KAMU HASTANESİNDE 2 GÜNDE YAPTIRIRSIN"

Mehmet Koç ayrıca, sağlık hizmetleri üzerinden Türkiye ve ABD'yi kıyasladı. ABD'de sağlık sistemine erişimin zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "ABD'ye gidip dişinizi yaptırmaya kalktığınızda 2 ayda randevu alamazsınız ve üzerine 10 bin dolar para harcarsınız. Türkiye'de dişini kamu hastanesinde 2 günde yaptırırsın."

MEHMET KOÇ KİMDİR?

Aslen Bayburtlu olan Mehmet Koç, 1994 yılında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden mezun oldu. 1998'den itibaren kırktan fazla şirket kuruluşunda yer almıştır. 2002-2003 döneminde Bradford Üniversitesinde MBA programına katılarak girişimciliğini akademik olarak da desteklemiştir. 2010 yılında Genç İş Adamları Vakfı'na başkan adayı olarak gösterilir ve görevine başlar.

96 yılında kurulan vakfın isminin bu fikre uygun olarak Girişimci İşadamları Vakfı olarak değiştirilmesini sağlayan Koç, KOSGEB ve üniversitelerle çeşitli iş birliklerinin yapılmasına imkân sağlamıştır. Vakıfta Girişimcilik Akademisi'ni kurup bugüne kadar on bine yakın girişimcinin kendi firmalarını kurmaları için ihtiyaç duyulan bilgilerin sağlanmasında öncü olmuş ve ülkeye yeni girişimciler kazandırmıştır.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) Türk Suud İş Konseyinde çalışmalarına 2008 yılında başlayan Koç, Girişimci İş Adamları Vakfını DEIK Kurucu üyesi olarak Kurula kazandırmıştır. Kendisi halen DEIK Denetim Kurulu Üyesi ve Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuklu Koç, iyi derecede İngilizce bilmekte ve motor yatlarla ilgilenmektedir.