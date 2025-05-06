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İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti
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İş dünyasının tanınan isimlerinden, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı 65 yaşında hayatını kaybetti. Eczacıbaşı'nın perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

Ünlü iş insanı Pınar Eczacıbaşı 65 yaşında hayatını kaybetti.

PINAR ECZACIBAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye- Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı'ndan acı haber geldi. Pınar Eczacıbaşı 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

PERŞEMBE GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cenaze töreni, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aile, çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi'nde başlayan Pınar Eczacıbaşı, Üniversite eğitimine ABD'de New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nde devam etmiş ve mezuniyetinin ardından Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme (MBA) - Finans dalında yüksek lisans yapmıştır.

İş hayatına Eczacıbaşı Grup'ta, Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic.A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Departmanı'nda başlayan Pınar Eczacıbaşı, kariyerine finans sektöründe devam ederek Manufacturers' Hanover Trust Company-İstanbul'da kredi-pazarlama bölümünde çalışmış ve daha sonra Tekstilbank'ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings - İstanbul'da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür.

1998'dan bu yana kişi ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti 'ni kurmuştur. Şirket Türkiye'de yatırım yapmak isteyen birey ve kurumlara pazar araştırmaları yaparak yatırımlarında ve ortaklık yapılandırmalarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından Schroders Grup'a ait Schroder & Co Banque SA'nın da Türkiye temsilciliği görevini 2004-2014 yılları arasında sürdürmüştür.

İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Pınar Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Bankası bünyesinde bulunan Avrupa Yatırım Fonu'nun danışmanlığı yürüttüğü IVCI- (Istanbul Risk Sermayesi Girişimi) Stratejik Ağ Başkanlığı görevini yürütmüştür ve TGIF- Turkey Growth and Innovation Fund'ın Yatırım Komitesi bağımsız üyesiydi. Pınar Eczacıbaşı, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi ve DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde kurulan Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanıydı.

DEİK içerisinde Denetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. DEİK'te Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığını sürdürdüğü dönemde ise iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı 2012'de Belçika Kralı Philippe tarafından en yüksek derecede Belçika nişanı ile ödüllendirildi ve aynı zamanda 2013'ten bu yana Belçika Hükümeti tarafından Türkiye'de 'Diplomatik Ekonomik Danışman' olarak atanmıştı. Pınar Eczacıbaşı ayrıca Finans Kulüp üyesi ve İstanbul'da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı'nın kurucu üyesiydi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Işıklar İçinde Uyusun :))

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Haber YorumlarıAli Kerem:

Allah Rahmet Eylesin

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Zincirlikuyu. Dönme mezarlığı.

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Haber YorumlarıDeniz Baştürk:

Allah mekanını cennet etsin inşallah

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Haber Yorumlarımüslüm yıldız:

Allah rahmet eylesin.Yakınlarına sabılar dilerim.Nur içinde yatsın inş.

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

isiği ,lambasi, sobasi bol olsun...zincirli kuyu, adi gibi,...

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Dolu dolu bir hayat geçirmiş herkese nasip olmaz, Allah rahmet eylesin diyelim ve susalım ..

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Haber YorumlarıAhmet Şahin:

benide zincirlikuyuya gömün

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

zenginde olsan durum şunu değişmiyor, Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

benim ninem şehit kızı hadi onada hayır dua edin.

Yorum Beğen13
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