İş insanı Çapraz TSO başkanlığına aday olduğunu açıkladı

İş adamı Fatih Çapraz, ekim ayında yapılacak Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Çapraz, Yenişehir Büyük Kulüp'te düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ülkemizin gelişen ve büyüyen sanayimizin ve iş hayatının omurgası olan şehrimiz inanıyoruz ki önümüzdeki yıl yapacağı atılımlarla hak ettiği yeri bulacaktır. Benim 1950'li yıllardan beri bu şehre hizmet etmiş sanayici ve siyasetçi bir ailenin ferdi ve rahmetli babam Nazım Çapraz'ın oğlu Fatih Çapraz olarak bu şehre karşı bir borcum ve misyonum var" ifadelerine yer verdi.

Karabük'teki tüm ticaret ve sanayicilerin kendisine gösterdiği teveccühü geri çevirmeyerek 8 Ekimde yapılacak olan TSO seçimleri için aday olduğunu açıklayan Çapraz, "Allah çıkmış olduğumuz bu yolda bizi mahcup etmesin" dedi.

Yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Çapraz, "Eskipazar OSB alanının kamulaştırılması, ön tahsis işlemlerinin tamamlanması için gerekli çalışmaları yapacağız. Mevcut OSB'nin aynı sıkıntıları var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Filyos Limanı ile ilgili çalışmalarda bulunacağız. Burada söz sahibi olmaya çalışacağız" diye konuştu. - KARABÜK