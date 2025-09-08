İş dünyası temsilcileri OVP'yi değerlendirdi: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program ( Ovp ), iş dünyası temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2026-2028 dönemini içeren OVP'yi açıkladı.

OVP'ye yönelik iş dünyası temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü, yaptığı yazılı açıklamada, yeni OVP'de enflasyonla mücadeleye odaklanan ve makroekonomik patikaya yakınsayan güncel hedefler ortaya konduğunu belirtti.

Demirözü, büyüme hedeflerinin aşağı yönlü revize edilmesini, fiyat istikrarının önceliklendirildiğinin ve enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik kararlılığın sürdüğünün bir göstergesi olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyümenin kompozisyonuna bakıldığında ise ekonomide dengelenme sürecinin sürdürüldüğü ve tüketim yerine yatırım ile ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımın benimsendiği görülmekte. Mevcut sıkı para ve maliye politikası çerçevesinde, bu hedeflere ulaşmak için üretim kapasitesini ve arzı artıracak yapısal reformların hayata geçirilmesi kritik öneme sahip. Büyümenin ancak bu şekilde, enflasyon üzerinde ek baskı yaratmadan sürdürülebilir olabileceğini ve dezenflasyon sürecine doğrudan katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, yatırım ortamının güçlendirilmesi, verimliliği artıracak dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının teşvik edilmesi ve üretimde katma değeri yükseltecek adımların hızla uygulanması büyük önem taşımakta."

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadele tedbirlerinin programda yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz"

YASED Başkanı Demirözü, iş gücü piyasası açısından değerlendirildiğinde programın büyüme hızındaki azalmaya rağmen istihdamın dayanıklı seyrini sürdüreceğini ve işsizlik oranının düşmeye devam edeceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

Demirözü, bu çerçevede, güvenceli esnek çalışma modellerinin devreye alınmasının kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

Yeni OVP'de bütçe hedeflerine dikkati çeken Demirözü, "2024 OVP'de öngörülen bütçe açığı hedeflerine göre artış öngörüldüğü dikkat çekmekte. Önümüzdeki dönemde vergi gelirleri ve harcamaların milli gelire oranında artış öngörülmekte olup, düşük büyüme ortamında bu artışın vergi oranlarının yükseltilmesi yerine vergilendirilmeyen gelirlerin sisteme dahil edilerek sağlanması gerektiğini değerlendiriyoruz. Önerilerimiz arasında yer alan kayıt dışı ekonomiyle mücadele tedbirlerinin programda yer almasını memnuniyetle karşılıyor, vergi sorumluluklarını yerine getiren mükelleflerin motivasyonunu artıracak yeni politika ve önlemlerin de hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ayrıca, bütçe harcamalarında sağlanacak tasarrufların enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak dezenflasyonist etkiler yaratacağını vurgulamak isteriz." ifadelerini kullandı.

Demirözü, Türkiye'nin rekabetçiliğine ve yatırım cazibesine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"OVP'nin büyüme paradigması, bir yandan dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılmasına vurgu yaparak bunu gerçekleştirmek için teknolojik gelişimin ve insan kaynaklarının güçlendirilmesinin oynadığı önemli role değiniyor, diğer yandan da sanayi ve tarım sektörlerinde yapısal bir dönüşümü işaret ediyor. Öngörülen dönüşümlerin hayata geçirilmesi için düzenleyici çerçevenin, rekabetçiliği güçlendirecek bir şekilde ele alınması, gerekli fiziki altyapıların büyük bir hızla geliştirilmesi, finansman imkanlarının artırılarak çeşitlendirilmesi ve bu süreçte kamu-özel sektör istişaresinin güçlendirilmesi büyük önem arz etmekte.

Bu çerçevede, dijital dönüşümü hızlandıracak politika çerçevesinin hayata geçirilmesi, eş zamanlı olarak da 5G'nin ülke genelinde sunulması ve fiber internetin yaygınlaştırılması gibi kritik altyapı unsurlarının hızlandırılması öncelik arz ediyor. Yeşil dönüşümün, uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirirken rekabetçiliğimizi de geliştirecek bir anlayışla ele alınması ise bir diğer önemli husus. Emisyon ticaret sistemi gibi mekanizmaların öngörülebilir ve özel sektör operasyonları üzerindeki etkilerini sürekli değerlendiren bir yaklaşımla geliştirilmesi program döneminde özellikle dikkat edilmesi gereken bir alan olarak öne çıkıyor."

"Programda öngörülen enflasyondaki kademeli düşüş, üretim maliyetlerinin öngörülebilir hale gelmesi açısından olumlu"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise programda öngörülen istikrarlı büyüme ve enflasyondaki kademeli düşüşü, üretim maliyetlerinin öngörülebilir hale gelmesi açısından olumlu olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Pelister, "Diğer yandan programda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmiş olması, dezenflasyon sürecinin bir süre daha sancılı geçebileceğini ve ihracatçılarımızın zorlu mücadelesine bir süre daha devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Büyüme oranının aşağı yönlü revize edilmiş olması ise ekonomide toparlanmanın tahmin edildiğinden uzun süreceğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

OVP'deki ihracat hedeflerine vurgu yapan Pelister, küresel jeopolitik riskler, ticaret savaşları, emtia fiyatları gibi faktörler hedeflerin ulaşılabilirliğinde etkili olacağını aktardı. Pelister, ihracatta kimya sektörünün lokomotif görevini üstlendiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yönüyle ihracat pazarlarımızı genişletmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Diğer yandan yüksek katma değerli üretim ve teknoloji yatırımları için ekonomi yönetimimizin yeni teşvikler sağlaması büyük önem taşıyor. Kimya sektöründe daha çok AR-GE yatırımı gerekli ve teknolojik gelişime uygun adımlar atılmalı. Sektörde dijital dönüşüm ve üretici yapay zeka uygulamaları daha çok önem kazanacak. Bununla birlikte sektörümüzün rekabetini etkileyecek ve ihracat hedeflerimize ulaşmayı kolaylaştıracak yeşil dönüşümle ilgili özellikle KOBİ'leri destekleyecek adımların atılmasını bekliyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gereklilikleri hızlıca hayata geçirilmek zorunda. Sektörümüz, 2030'daki 50 milyar dolarlık ihracat hedefi ile ülkemizin hedeflerine güçlü katkı sağlayabilecek potansiyele sahip."

"Açıklanan program iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği sorunlara çözüm içeriyor"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da bugün açıklanan OVP'nin iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği ve çözüm beklediği sorunlara çözüm içerdiğini vurguladı.

Yıldırım, "Programda yer alan hedefler, özellikle de enflasyonla mücadele ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımlar, iş dünyası olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz ve çözüm talep ettiğimiz başlıklardır. OVP'nin en dikkat çekici yanı, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesi hedefidir. Bu kararlı duruş ve sağlıklı politikaların uygulanabilmesi halinde, öngörülebilirliği artıracağını, yatırımcı güvenini pekiştireceğini ve sermaye maliyetlerini düşürerek yeni yatırımları teşvik edeceğini düşünüyoruz. Özellikle genç girişimciler için finansmana erişimin kolaylaşması, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynayacaktır." açıklamasında bulundu.

Programın bir diğer olumlu yönünün cari açığın azaltılmasına yönelik yapısal adımlar olduğunu kaydeden Yıldırım, "İhracatı destekleyen ve katma değeri yüksek üretime odaklanan politikalar, dışa bağımlılığı azaltacak ve ekonomimizin dış şoklara karşı direncini artıracaktır. Bunun yanı sıra, istihdamın artırılması ve işsizlik oranının yüzde 8'in altına düşürülmesi hedefleri, genç iş insanları için yeni iş alanları ve fırsatlar yaratma potansiyeli taşımaktadır. Yapay zeka, dijital ve yeşil dönüşüm gibi stratejik alanlara yapılan vurgular, Türkiye ekonomisinin verimlilik odaklı bir büyümeye geçiş yapma niyetini göstermektedir. Bu, küresel rekabetçiliğimizi artırmak için hayati bir adımdır." ifadelerini kullandı.

