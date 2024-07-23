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İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi

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2024 verilerine göre dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Singapur ilk sırada yer aldı. Türk pasaportu ise 7 basamak yükselerek dünyanın en güçlü 45. pasaportu oldu.

Pasaport Endeksi raporuna göre Singapur, sıralamada en üst sırayı paylaşan 6 ülke ile arayı açarak, 'Dünyanın En Güçlü Pasaportu' unvanını yeniden devraldı. Endeksin en alt sırasında Afganistan yer alırken, geçen yıl 52'nci sırada yer alan Türk pasaportu 7 basamak yükselerek dünyanın en güçlü 45'inci pasaportu oldu. Birleşik Krallık ve ABD pasaportları sıralamada gerilemeye devam ediyor.

5 ÜLKE 2. SIRADA

Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) resmi verilerine kapsamında düzenli olarak yayınlanan Pasaport Endeksi dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında dikkat çekici veriler ortaya koydu. Endekse göre, yurttaşlarına 195 ülkeye vizesiz seyahat etme imkanı sağlayan Singapur Pasaportu dünyanın en güçlü pasaportu olarak yeniden ilk sıraya yerleşti. Bir önceki endekste Singapur ile birlikte liderliği paylaşan Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya ise en güçlü pasaportlar listesinde ikinci sırada yer aldılar. Bu beş ülkeden birinin pasaportuna sahip olanlar dünyada 192 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Diğer taraftan daha önce benzerine rastlanmamış bir şekilde, Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Güney Kore ve İsveç'ten oluşan 7 ülke, 191 ülkeye vizesiz seyahat olanağı sunarak endekste üçüncü sırayı paylaştı.

19 YILDIR GÖRÜLEN EN DÜŞÜK SKOR AFGANİSTAN'DA

10 yıl önce dünyanın en güçlü pasaportları olarak zirveyi paylaşan Birleşik Krallık ve ABD pasaportları sıralamada gerilemeye devam ediyor. 2024 endeksine göre, Birleşik Krallık pasaportu ile vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı 190'a düştü. Yeni endekste Birleşik Krallık, Belçika, Danimarka, Yeni Zelanda, Norveç ve İsviçre 4'üncü sırada yer aldı. Diğer taraftan endekste son 10 yıldaki düşüş trendini sürdüren ve 186 ülkeye vizesiz seyahat edilebilen ABD pasaportu listede 8'inci sırada yer alıyor. 26 ülkeye vizesiz seyahat edilebilen Afganistan pasaportu sıralamanın dibine demir atmış durumda. Bu, 19 yıldır yayınlanan listenin tarihinde görülen en düşük skor olarak kayda geçti.

İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi

VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLEN ORTALAMA ÜLKE SAYISI İKİYE KATLANDI

Endekse ilişkin bir değerlendirme yapan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, "2006 yılında küresel bazda vizesiz seyahat edilebilen ortalama ülke sayısı 58 iken bu sayı 2024'te neredeyse ikiye katlanarak 111'e yükseldi. Ancak, listenin en üstünde yer alanlarla en altında yer alanlar arasındaki makas daha önce hiç olmadığı kadar açılmış durumda. Listenin en üst sırasında yer alan Singapur pasaportu ile 195 ülkeye vizesiz seyahat edilebilirken en alt sırada yer alan Afganistan pasaportu ile sadece 26 ülkeye gitmek mümkün" şeklinde konuştu.

HAVAYOLU ULAŞIMINDA MALİYETLER DÜŞÜYOR

IATA verilerine göre, 2024 yılı içinde havalimanları 22 bin rota ve 39 milyon uçuşla yaklaşık 5 milyar insanı buluşturacak. Havacılık Sektörünün bu yılki gelir beklentisi yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde olsa da giderlerin de 936 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşacağı öngörülüyor. Bu da 30,5 milyar dolarlık bir net kar demek. Buradan yola çıkarak yolcu başına en düşük net karın sıradan bir otel kafesinde single espresso fiyatına tekabül eden 6,14 dolar düzeyinde olacağını gösteriyor. Buna karşın, uçak yolculuğunun gerçek maliyeti son 10 yılda yüzde 34 oranında düşmüş durumda.

ENDEKSTE YÜKSELENLER, DÜŞENLER VE SEÇİM ETKİSİ

Sıralamada en önemli yükselişi gösteren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pasaportu endeksin ilk yayınlandığı yıl olan 2006'dan bu yana vizesiz seyahat haritasına 152 destinasyon dahil ederek vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısını 185'e çıkardı. Endekste 62'nci sırada olan BAE, 53 basamak yükselerek 9'uncu sıraya yerleşti ve bu yıl ilk kez ilk 10 içinde yer buldu. Endekste son 10 yıldaki en sert düşüşü ise 25'inci sıradan 42'nci sıraya gerileyen Venezüella yaşadı. Ülke, son 10 yılda ülkesini terk etmek zorunda kalan 7 milyondan fazla Venezüellalının kaderini şekillendirebilecek 28 Temmuz'daki başkanlık seçimlerine odaklanmış durumda. Diğer taraftan, Henley Küresel Mobilite 2024 Raporunda da vurgulandığı üzere ABD'de göç ve turizme bağlı sektörler de yaklaşan genel seçimler konusunda oldukça kaygılı bir görünüm içinde. Bu kesimin en fazla öne çıkan endişeleri olası yeni bir Trump yönetiminin Geçici Koruma Statüsü uygulamasını sonlandırması ve toplu sınır dışı etmelerin gündeme taşıması.

DÜNYA GENELİNDE SCHENGEN BAŞVURULARININ YÜZDE 10'U REDDEDİLİYOR

Yayınlanan rapor içinde yer alan yeni bir araştırma ise Schengen vizesi için en fazla ret yanıtı alan pasaportların çeşitli Afrika ülkelerine ait olduğunu gösteriyor. Buna göre Afrika'dan iletilen her 10 Schengen başvurusundan 3'ü ret yanıtı alıyor. Dünya genelinde ise Schengen başvurularının yüzde 10'u reddediliyor. Bununla birlikte Afrika kıtası kişi başı Schengen başvurusunda en düşük orana sahip. Araştırma başvuru yapılan Afrika ülkesinin yoksulluk düzeyiyle alınan ret yanıtlarının doğru orantılı olduğunu da ortaya koyuyor.

TÜRK PASAPORTU İLE 118 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT

Türkiye, Ocak 2024'ten bu yana endekste 7 basamak tırmanarak 52'nci sıradan 45'inci sıraya tırmandı. Bu yükselişle birlikte Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilen ülke sayısı 118'e yükseldi. Türkiye'nin sıralamada yükseldiği yeni konum aynı zamanda son 10 yıldaki en iyi performansı olarak göze çarpıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (9)

Ülkücü Gençlik:

Sığınmacılar ve kaçaklar gönderilirse yükseliş daha da hızlanır

107
5
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HABERCİ:

Elle tutulur kaç ülke varki zaten

47
5
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Onemli Degil:

Bengladesh Var, Hindistan Var, Var da var..Nankor Olmamak Lazim..Ama Turklugu de Kimseye Birakmayiz..Di mi ? En Cok Sevenlerdenizdir Hep..

yanıt5
yanıt17
Birşey demedimki:

Türk pasaportu ile gelişmemiş tüm Afrika ülkelerine , gelişmemiş tüm asya ülkelerine gidebilirsiniz...

20
1
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Kara_kalem:

SİZ DA TÜİK GİBİSİNİZ SADECE SANAL PORTALDA VE SİSTEMDE SİZ GİDİN DE KAPIDA PASPORT KONTROLDE TÜRK PASAPORTLU KİŞİNİN YAŞADIKLARINI GÖRÜN HİÇ BİR GÖRÜŞÜ KABUL ETMİYORSANIZ YOUTUBER GEZGİNLERİ GÖRÜN BEN 3 BLOK ÜLKESİNDE YAŞIYORUM KONSOLUĞA BİR ŞİKAYETTE BULUNCA YAPACAKLARI BİRŞEY OLÖADIĞINI SÖYLER DAHASI TÜRKSEN TÜM ÜLKE POLİS GÖZÜNDE $ DOLAR OLARAK GÖRÜR SENİ YANİ BİZ BİR HİÇİZ ÜZGÜNÜM

19
2
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Henna UYANIK:

afganistan ile ilgili bilgi yanlış gibi (matematik olarak), çünkü afganlar tr ye değil vize pasabort dahi olmadan elini kolunu sallaya sallaya giriyor. e o halde afganlar her halükarda sıralamada türklerden daha önde yer almalıydı.

15
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Birşey demedimki:

Suriye ve Afgan vatandaşları VIP. Pasaport, vize gerekmiyor onlar için...

yanıt6
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YalancıSavar:

Düşmanı savaşta yenip, halkını düşmana benzeten sistemdeki bir ülkenin pasaportu ne kadar kıymetli olabilir ki?

6
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Ejderha Dövmeli Herif:

Vize başvurusu yaptıktan sonra bir amerikan vatandaşının vizesinin çıkmaması gibi ihtimal yok. Onun için bu liste tamamen vizesiz seyahat anlaşmasını kapsayan ülkeler için yapılmış. İngiltere ülkelerle böyle anlaşma yapmıyor diye değersiz pasaporta sahip olmaz. Her ingiliz başvurusunu yapar ve vizesi çıkar. sterlini ile rahatca gezer. Biz fakir afrikaya vizesiz seyehat ediyozda noluyor. Napim madagaskarı.

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