İnegöl'deki Yangında 1 Milyar TL'nin Üzerinde Zarar Oluştu

'1 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE ZARAR VAR'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 10 fabrikada etkili olan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yangının yol açtığı maddi hasarın 1 milyar TL civarında olduğunu söyleyerek, "Tüm İnegöl'ümüze, İnegöl sanayicimize, İnegöl şehrimize geçmiş olsun. Dün saat 16.00 civarı başlayan yangın herkesin gördüğü gibi, sizlerin de takip ettiğiniz gibi, aktardığınız gibi büyük çaplı bir yangın geçirdik. Allah'a çok şükür hem firma sahiplerimizin, yetkililerimizin hızlı davranmasıyla birlikte, içeride çalışan personelin seri bir şekilde dışarı aktarılmasıyla, can kaybı yaşamadık. Bu bizim en büyük sevincimiz. Bununla birlikte bildiğim kadarıyla 4 hafif yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Tabii son yıllarda İnegöl sanayisinin yaşamış olduğu en büyük yangınla karşı karşıyayız. Burası 110 dönüm bir kapalı alan. Bu kapalı alan içerisinde üretim yapan firmalarımız var. Tekstil firmamız var, metal firmamız var ve mobilya firmalarımız var. ve bu firmalarımızın hepsi de çok ciddi bir şekilde maddi zarar gördüler. Tabii biz de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yangının başladığı andan itibaren üyelerimizin yanındayız. Süreci takip ediyoruz. Bugün itibarıyla soğutma çalışmaları, alanda devam ediyor. Ciddi maddi zarar gören firmalarımız var. İlk etapta bizim öngörümüz 1 milyar TL'nin üzerinde ciddi bir zarar var. Bu yukarı da çıkabilir. Ama önemli değil. İnsana bir zarar gelmedi. Vatandaşımıza, çalışanımıza bir zarar gelmedi. Bu bizim için teselli kaynağı" dedi.

Denizhan KARAHANCI-Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN/ İNEGÖL (Bursa),