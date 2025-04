İlk kirazın kilosu 3 bin 500 TL'den satıldı

Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı Manisa'da hasat edildi

MANİSA - Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasat edildi. Hasadın başlaması nedeniyle her sene sembolik olarak düzenlenen açık artırmada ilk kirazın kilosu 3 bin 500 TL'den satıldı.

Mikroklima iklimi dolayısıyla Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde erkenci kirazların hasadı başladı. Kiraz bahçelerinde tatlı telaş yaşanırken hasadın başlaması dolayısıyla sembolik olarak Sancaklıbozköy Kiraz Pazarında açık artırma yapıldı. Sancaklıbozköy'den Recep Ateş, Celil Görmez, İrfan Coşkuner ve Sancaklıiğdecik Mahallesinden üretici Yusuf Bakar'ın topladığı toplam 50 kilogram kirazın kilosu 3 bin 500 TL ile en yüksek fiyatı veren Barış Akay adlı tüccar tarafından alındı.

"İlk hasat hayırlı olsun"

Hasat öncesi bir açıklama yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Manisa bölgemizde, 16 ilçemizde ve Türkiye genelinde bazı illerde beklenmedik bir don olayıyla karşı karşıya kaldık. Tüm çiftçilerimize buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Bunun yanında Manisa, Şehzadeler ilçemizin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde ilk kiraz hasadımıza da yapmış bulunuyoruz. Burada tabii bir yandan sevindirici, bir yandan soğuklardan dolayı çiftçimizin mağduriyeti de var ama burada ilk hasadı yapmamız da, bu güzellik de bizleri memnun ediyor. Bu hasadın tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar dilerim. Kazasız, belasız inşallah bir sezon dilerim." dedi.

"Gelenek bozulmadı ilk kiraz yine Manisa'dan"

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ise şunları söyledi: "Manisa gene bir geleneği daha bozmadı. Kuzey Yarımküre'nin açık alanda ilk kirazını 13 Nisan tarihi itibariyle hasadını gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız 10, 11, 12 Nisan tarihlerindeki don afetleri hakikaten tüm Türkiye'de tarımsal anlamda çiftçilerimizi üzdüğü gibi bakanlık olarak bizleri de derinden üzmüştü. Ama bir taraftan da üretim devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu anda Sancaklı bölgesindeyiz. Bir taraftan da Kuzey Yarımküre'nin açık alandaki ilk kirazını çıkarmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah don afetinden dolayı olan yaralar da en kısa sürede sarılacak. Tabii bununla beraber Manisa 2 milyon 800 binden fazla bir kiraz ağacı varlığına sahip. Alan anlamında Türkiye'de üretim alanı anlamında ikinci konumda olan bir şehiriz. Ama malumunuz olduğu üzere bu erkencilik durumu bizim kirazımızı katma değerli hale getiriyor ve ihracatta da talep konusu ediyor. Dolayısıyla burada ben üreticilerime hem teşekkür ediyorum, hem tebrik ediyorum. Bu ürünü 13 Nisan'da çıkarmak kolay değil. Sağlıklı bir şekilde Arkamızda da gördüğünüz gibi kirazı yetiştirerek bugün hasada getiren tüm çiftçilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz ve katma değerli bir şekilde de dünyanın dört bir tarafına kirazımızı, erkenci kirazımızı da ihraç etmiş olacağız. Manisa kirazda 46 bin ton üretim gerçekleştiren bir şehir. Sancaklı bölgesinde yani merkeze yakın bölgede başlayan hasat uzun bir süre yaklaşık 2 ay sonra Demirci'de devam eder. Dolayısıyla uzun bir periyotta da kiraz hasadı devam eden bir ildeyiz. İlk hasadı bugün gerçekleştiriyoruz. Son hasadı da gene Demirci ilçemizin en yüksek yerlerinde yapmış olacağız. Bugünkü bu hasatla beraber kirazla ilgili hasat süreci de başlamış oldu. Kirazda erkencilik, her zaman kazanç anlamında çiftçimize her zaman daha fazla gelir getiren bir durumdur. O yüzden biz erkenciliği önemsiyoruz. Erkencilik ürünlerin, daha iyi fiyattan satılmasını sağlar ve çiftçimizi de memnun eder. Erkencilik her zaman avantajlıdır. Bu bölgede bu anlamda kıymetli bir bölge."

"Kiraz üretiminde dünya birincisiyiz"

Geçtiğimiz yıl 210 milyon dolar ihracat yapılan kiraz için bu sene beklentilerini açıklayan Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da, "Geçen sene 210 milyon dolarlık bir kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Bu sene tahmin ediyorduk tabii şöyle yüzde 10-15 daha fazla olacak diye. Geçen sene rekolte çok düşüktü biliyorsunuz. Bu sene daha fazla olacağını beklerken bu soğukların olması ciddi anlamda rekolte düşüşlerine sebep olacak. Tüm Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Türkiye genelinde baktığımız zaman ciddi anlamda soğuklar olduğunu söyleniyor ve eksi 3'ten tutun eksi 15-17'ye kadar düşen bölgelerimiz var ve ciddi anlamda bir zarar var. Birkaç gün sonra bakanlıklar tarafından tespit edilip zararları meydana çıkmış olacak. Biz kiraz üretimde dünyada birinciyiz. İhracatında ikinci sıraları almaktayız. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Buradan üreticilerimize de tekrar kolaylıklar diliyorum. Allah Cenabı Allah emeklerini boşa götürmesin. Emeklerini de karşılığını alsınlar dileklerini de bulmak istiyorum. İnşallah kiraz sezonumuzda iyi gider diye düşünmekteyiz. Türkiye'de yaş meyve sebze özellikle yoğun ihracatımız Rusya'ya yapılıyor. Kirazda da başta Rusya olmak üzere olmak üzere İtalya, Polonya, ve Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz. Soğuklardan dolayı rekolteler arz talep dengesini değiştirecek. Maalesef öyle olacak. Fiyatlar tabii ki ister istemez yani bu aşikardır bu fiyatların yerinde durmayacağı belli. Çünkü üretim rekolte düşük olduğu zaman malum talep arz ve talep çoğalınca fiyatlar yükseliyor, maliyetler yükseliyor. Kirazda da yani bu sene görünen birçok ürünlerde zarar var. Sert çekirdeklerde var, erkencilerde, kirazda var, üzümde var. Elma bölgelerinde, elmalarda da var. Yani oralarla da görüşüyoruz. Birçok ürünlerimizde hasar var. BU seneki ihracat hedeflerini bu soğuklardan sonra telaffuz etmek pek doğru olmaz ama eğer bu soğuklar olmamış olsaydı veyahut da bölgeye ciddi bir zararlar vermemiş olduysa ihracatımız yani 210 milyon üzerinde yüze 20 daha ekleyebilirdik. İnşallah ciddi bir soğuk olmamıştır ve ürün zarar görmemiştir diye gene de Allah'tan ümit kesilmez diye ümitleniyoruz." şeklinde konuştu.

Sancaklıiğdecik Mahallesinden üretici Yusuf Bakar, Kiraz Pazarına getirdiği ilk kirazları göstererek, "Bundan sonra hasat devam edecek. Bu sene rekoltemiz düşük soğuktan ve don olayından dolayı rekolte düşük olacak. Üzüm bağları gitti, kirazlarda da zarar var. Bizim bu mevkide kirazlarda fazla bir zarar yok inşallah o yüzden bereketli bir sezon geçireceğiz." dedi.

Sancaklıbozköy Mahallesindeki Kiraz Pazarında yapılan açık artırmayı ise Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk başlattı. Kilogramın fiyatını bin TL'den Öztürk açarken fiyat en son 3 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Bölgede ilk ürünleri getiren 4 üreticinin toplam 50 kilogram kirazı kilosu 5 bin 500 TL'den Barış Akay adlı tüccar tarafından alındı. İlk kirazların İstanbul ve Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.