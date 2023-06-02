İhracatta 21,7 milyar dolarla Mayıs rekoru kırıldı

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat yüzde 16 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu.

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat yüzde 16 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat yüzde 16 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi, yüzde 15,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat yüzde 0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye 21,7 milyar dolarla en yüksek Mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi. Otomotiv 3 milyar dolarla Mayıs ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında yine ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 2,5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 1,7 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artışla 1,53 dolara yükseldi.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat, yüzde 8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,9 puan azalarak yüzde 63,1 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,1 puan azalarak yüzde 70,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,6 puan azalarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 810 milyon dolar), ABD (1 milyar 307 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 51 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,5 oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu (4 milyar 575 milyon dolar), Çin (4 milyar 347 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 672 milyon dolar) oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (9 milyar 98 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 557 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 384 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 930 milyon dolar), Asya Ülkeleri (8 milyar 942 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (6 milyar 834 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 84 milyon dolarla (yüzde 5,3 artış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 7 milyar 503 milyon dolarla (yüzde 20,6 artış) "Tüketim Malları" ve 2 milyar 632 milyon dolarla (yüzde 37,3 artış) "Yatırım (Sermaye) Malları" grupları takip etti.

Mayıs ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 95,1 (20 milyar 591 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 2,8 (602 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,6 (351 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 82,3 (28 milyar 236 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 9,6 (3 milyar 298 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 5,3 (1 milyar 813 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 25 milyar 403 milyon dolarla (yüzde 5,6 artış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 4 milyar 773 milyon dolarla (yüzde 50,8 artış) "Yatırım (Sermaye) Malları" ve 4 milyar 112 milyon dolarla (yüzde 75,1 artış) "Tüketim Malları" grupları takip etti. - İSTANBUL