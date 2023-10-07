İhracatı Geliştirme AŞ, İzmir'de İhracatın Finansmanı Buluşmaları etkinliği düzenledi

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE), ilk kefaletini verdiği Mart 2022'den bu yana ekonominin lokomotifi olan ihracatçılara sağladığı desteğin yanında, finansmana erişim sürecinde kredi alanlar ile kredi verenlerin buluşma noktası olma rolünü üstleniyor.

İGE'nin koordinasyonunda; Eximbank ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin desteğiyle Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Odeabank ve Yapı Kredi sponsorluğunda gerçekleşen İhracatın Finansmanı Buluşmaları etkinliği 350'ye yakın ihracatçının katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

"Verdiğimiz kefaletler ile bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak"

İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz etkinliğin açılış konuşmasında yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizdeki yapısal sorunlardan birisi olan sermaye yetersizliği nedeniyle ihracatçılarımız dış kaynağa ve özellikle banka kredisine ihtiyaç duyuyor. İGE olarak varlık sebebimiz verdiğimiz kefaletler ile bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak. Bunun için tüm altyapımızı hazır hale getirdik ve güçlü sermaye yapımızla kısa sürede 40 milyar TL'nin üzerinde krediye kefalet verdik. Bu etkinlikten de anlaşılacağı üzere; İGE'yi sadece kefalet veren bir kurum olarak değil, aynı zamanda finansmana erişim sürecinde kredi alanlar ile kredi verenlerin buluşma noktası olarak da konumlandırdık" dedi.

"İhracatın rayında gitmesi sağlıklı finansmana bağlı"

İhracatın hammadde temininden üretime, pazarlamadan lojistiğe, ihraç ürünlerinin tesliminden ihraç bedellerinin tahsilatına kadar rayında gitmesi ve ihracatın devamlılığı için sağlıklı finansmanın şart olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son dönemde ihracatçıların finansmana erişimde büyük güçlükler yaşadıklarının altını çizdi.

Finansmanı bir yemeğin yağına benzeten Eskinazi, "Finansmanı tavada yemeği pişirirken kullandığımız yağa, ihracatı da yemek malzemelerine benzetebiliriz. Tavada yağ olmazsa yemeğimiz yanar, yanık bir yemeği de kimse yemez. Özetleyecek olursak; finansman olmazsa ihracat da olmaz. İhracatın devamlılığı adına, Orta Vadeli Program'daki ihracat hedeflerine ulaşabilmemiz için dünyadaki rakiplerimizle aynı koşullarda finansmanı ihracatçılarımıza sağlamak zorundayız" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı ve Ege İhracatçı Birliği'nden katılımcılardan oluşan panelde devlet desteği ile bir araya gelen ihracat kümelenmelerinin geliştirdikleri ortak projeler ve elde ettikleri başarılar aktarılırken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ünsal ihracatçıların finansmana yönelik ihtiyaçlarını dile getirdiler. Eximbank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ'ın Eximbank'ın ihracatçılara sunduğu finansman imkanlarını tanıttığı ve merkez bankasının reeskont kredilerine yönelik son düzenlemesi ile ilgili teknik bilgiler paylaştığı sunumun ardından program 5 sponsor bankanın ihracatçılara sağladıkları finansal destekleri konu alan Bankacılık ve Finans Paneli ve İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in sunumu ile son buldu.

İGE'den ihracatçılar için inovatif ürünler

Etkinlikte İGE, ihracatçıların doğrudan bankalara erişerek kredi talebini iletebildiği yenilikçi platformu İGE Kefalet Portalı'nı ve ihracatçıların hem ticari hayatlarında hem de bankalarla olan kredi başvuru süreçlerinde kullanabilecekleri kredi değerliliğini gösteren İGE Kredi Notu ürününü tanıttı. - İZMİR