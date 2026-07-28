Türkiye ekonomisi yüzde 3.6 büyüyor

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye'nin ekonomisinin her şeye rağmen büyümeye devam ettiğini belirterek, "İlk 6 aylık performansta büyüme yüzde 3.6 olarak devam ediyor" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde ihracatın finansmanına yönelik güncel uygulamalar ile yeni nesil ihracat destek mekanizmalarının ele alındığı İhracatın Finansmanı ve Yeni Nesil İhracat Destekleri Programı düzenlendi. Programa Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, sanayiciler ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri'nin mobilyadan savunma sanayine kadar Türkiye'nin üretim üssü olduğunu söyleyerek, "Kayseri, üretmeyi hayat biçimi haline getirmiş bir şehirdir. Kayseri mobilyadan metale, kablodan elektrikli ev aletlerine, tekstilden gıdaya, makineden savunma sanayiine kadar birçok sektörde Türkiye'nin üretim üslerinden biri konumundadır. Yaklaşık 2 bin 500 sanayi işletmesi, bin 700'ün üzerinde ihracatçı firması, 3 organize sanayi bölgesi, serbest bölgesi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve güçlü girişimcilik kültürüyle Kayseri, ülkemizin üretim ve ihracatına önemli katkılar sağlamaktadır. Altyapı çalışmaları devam eden Erciyes Organize Sanayi Bölgesi ile proje aşamasındaki Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçmesiyle organize sanayi bölgesi sayımız 6'ya ulaşacak. Sanayi altyapısını daha da güçlendirerek üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olma konumunu pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz daha yüksek katma değerle ihracat yapmak"

Kayseri'de ileriye dönük hedeflerine değinen Büyüksimitci, "Kayseri'de üretilen ürünler bugün 190'ın üzerinde ülkeye ulaşıyor. Bu tablo elbette hepimiz için gurur vericidir. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Hedefimiz sadece daha fazla ihracat yapmak değil, daha yüksek katma değerle ihracat yapmak, daha güçlü markalar oluşturmak. Dünya pazarlarında Türk ürünlerinin değerini daha da yukarı taşımaktır. Çünkü inanıyoruz ki ihracatta sürdürülebilir başarının yolu, fiyat rekabetinden çok kalite, teknoloji ve marka rekabetinden geçmektedir. Bugün üyelerimizle yaptığımız her istişare toplantısında ortak bir gündem maddesi öne çıkıyor. O da finansmana erişim, üretmek isteyen, yatırım yapmak isteyen, yeni pazarlara açılmak isteyen, ihracat siparişini zamanında teslim etmek isteyen sanayicimizin en temel ihtiyacı uygun maliyetli ve erişilebilir finansmandır. Çünkü finansmana erişim kolaylaştığında üretim artıyor, ihracat, istihdam artıyor, yatırımlar hız kazanıyor ve ekonomi güçleniyor. Bu nedenle ihracatın finansmanını yalnızca firmalarımızın değil, ülkemizin büyüme stratejisinin de temel unsurlarından biri olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk 6 aylık performansta büyüme yüzde 3.6 olarak devam ediyor"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyleyerek, "Ekonomik büyümemiz her şeye rağmen devam ediyor. En son 23 çeyrektir Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomisinde, geçtiğimiz yıl yüzde 3.6, bu senenin birinci çeyreğinde ise yüzde 2.5'lik bir büyüme gerçekleştirildi. Ülkemizde geçtiğimiz yıl 273.2 milyar dolar ihracat yaptık. Türkiye'nin mal ihracatında yüzde 4.4'lük bir artış, hizmet ihracatında ise 4.6'lık bir artış söz konusu. Ülkemiz, 396 milyar dolar seviyesinde bir hacme ulaştı. İlk 6 aylık performansta ise ihracattaki büyüme yüzde 3.6 olarak devam ediyor. Haziran ayında rekor bir ihracat vardı. Temmuz ayı da fena gelmeyecek ama büyümemiz devam ediyor. Son 12 aydır yıllandırılmış ihracat rakamları 277 milyar dolar iken, bu seneki hedef 280-282 milyar dolar" şeklinde konuştu.

"Kayseri'miz çok daha ileri sıraları hak ediyor"

Kayseri'nin ihracat oranlarına değinen Kılıçkaya, "Kayseri'miz, Anadolu'muzun ortasında ekonomi, turizm, ihracat kenti. Fakat ihracatta 3.8 milyar dolara takıldık. Bu rakamları 4 milyar dolar seviyesine getirip, cam tavanımızı kırmamız lazım. 10. sıradaki Kayseri'miz çok daha ileri sıraları hak ediyor. Kayseri, elektronik ve mobilyada başkentlerden birisi olurken, demir çelik ve makineler ile de ön plana çıkıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı