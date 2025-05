Iğdır Üniversitesi'nden Katma Değeri Yüksek Tarımsal Projeler

Iğdır Üniversitesi, "katma değeri yüksek tarımsal ürünler" alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında dikkat çeken projelerine devam ediyor. Üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalarla Ağrı Dağı çevresi ve kampüs alanında yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerden yüksek katma değerli ürünler elde ediliyor.

Iğdır Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A öğrenci projesi kapsamında gül bitkisinden çeşitli kozmetik ürünlerin üretimine başladı. Proje kapsamında gül sabunu, gül kremi, gül kolonyası, gül suyu ve gül yağı gibi doğal ve sağlıklı ürünler başarıyla üretildi. Iğdır Üniversitesi, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle de çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite bünyesindeki Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) çatısı altında yoğun bir şekilde devam eden üretim ve Ar-Ge faaliyetleri sayesinde hem öğrencilere hem de bölge halkına destek sunuluyor.

Projeye akademik danışmanlık yapan Öğr. Gör. Musa Karadağ, katma değerli ürün üretimi konusunda üniversite bünyesinde çok sayıda çalışmanın yürütüldüğünü vurguladı. Karadağ, "Bu tür projelerin sayısı önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz, üniversitemizi kendi kendine yetebilen bir model haline getirmek. Üniversite bünyesinde farklı çalışmalarımız var. Özellikle TÜBİTAK ve ihtisas projeleriyle ilgili birçok çalışmamız mevcut. Bugünkü TÜBİTAK çalışmamız özellikle 2209-A öğrenci projesiyle üniversite kampüsü içerisinde yetiştirilen yağ gülü dediğimiz gül bitkisinden gül sabunu, gül kremi, gül suyu ve gül kolonyası gibi katma değerli ürünler üretmekteyiz. Bunların bir kısmını üniversite bütçesine ve döner sermayeye katkı sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. Bugün de öğrencilerimizle beraber kampüs içerisinde yetişen gülleri toplayarak bunları katma değerli ürünler için değerlendirmede bulunacağız. Hedefimiz zaten birçok çalışmada olduğu gibi bundan da aynı şekilde daha düzeyli, daha kaliteli ileriye dönük bir çalışma yapmak. Bunun bir kısmını zaten biz sanayi iş birliği projeleriyle geliştirerek ülkemize katma değerli ürün kazanımında fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Zaten birçok çalışmamız şu anda sanayi işbirliği adında yani bizden bilgileri alıp kendi firmalarını kuranlar bile mevcuttur bu şehirde. Bunun da tabii ki destekçisi biz olduk. Bizden önce böyle bir çalışma söz konusu değildi. Biz araştırma laboratuvarı olarak birçok çalışmayı iş adamlarımızla paylaşarak, onlara danışmanlık yaparak, daha düzgün, daha ileriye dönük farklı çalışmalar da öngörmekteyiz. Şu anda biz birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz. Temizlik ürünleri olsun, kozmetik olsun, gıda takviyesi olsun, ek olarak da işte TÜBİTAK'tan veyahut da farklı projelerde gelen projeler üzerine de yaptığımız her şeyin, her çalışmanın bir akademik çalışma, bir proje olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Çalışmalarımızın devamı gelecektir. Zaten her şey Iğdır Üniversitesi ve Iğdır içindir. Bölgenin incisi olma yolunda ilerliyoruz" dedi. - IĞDIR