İdris Alan yeniden Elazığ TSO Başkanlığına seçildi, oy vermeyen üyeye de kucak açtı

Delegelerinin belirlendiği seçimler neticesinde yeniden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek güven tazeleyen İdris Alan, "Bana oy vermeyen üyem de benim üyemdir, canımdır, ciğerimdir" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Elazığ TSO) 3 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinin ardından, yönetim kurulu başkanı ve üst kurul üyelerini belirleyen oylama tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB Üst Kurul Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte meclis salonunda üyelere seslenen Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, konuşmasında birlik, ve beraberlik vurgusu yaptı. Seçim zaferinin şahsi bir başarı veya sadece bir listenin kazanımı olmadığını ifade eden Alan, " Bu zafer, alın teriyle üreten sanayicimizin, sabah ilk kepengi açan esnafımızın, toprağa umut eken üreticimizin, gece gündüz yol tüketen nakliyecimizin, kısacası Elazığ iş dünyasının zaferidir. Bana oy vermeyen üyem de benim üyemdir, canımdır, ciğerimdir" diyerek tüm iş kollarına teşekkür etti.

Sandıktan çıkan güven oyuyla yeniden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen mevcut başkan İdris Alan, " Bu sonuç sizin samimiyetinizin eseridir. Ama altını çizerek söylüyorum, bu zafer şahsımın zaferi değildir. Bu zafer bir listenin, bir ekibin zaferi de değildir. Bu zafer, alın teriyle üreten sanayicimizin, sabah ilk kepengi açan esnafımızın, toprağa umut eken üreticimizin, gece gündüz yol tüketen nakliyecimizin, kısacası Elazığ iş dünyasının zaferidir. Biz seçim boyunca hep aynı şeyi söyledik, yaptık, yine yapacağız Allah'ın izniyle. Bu oda kurulduğu günden bu yana bu şehrin iş dünyasının ortak evidir. Bu çatının altında herkesin bir hatırası, herkesin bir hakkı vardır. Bizden öncekiler bu evi büyük emeklerle inşa ettiler, biz de bu evi daha güçlü, daha itibarlı, daha kapsayıcı bir şekilde bizden sonrakilere teslim etmekle mükellefiz. Tecrübe bize şunu öğretti, kazanmak bir sorumluluktur ama kazandıktan sonra herkesi kucaklayabilmek asıl büyüklüktür. Kıymetli dostlarım, bize oy veren her üyemize sonsuz teşekkür ediyorum. Güveniniz bizim en büyük sermayemizdir. Ama bir teşekkürü de bize oy vermeyen üyelerimize borçluyuz. Sandığa gidip kanaatini demokratik bir şekilde ortaya koyan her üyemiz bu odayı güçlendirmiştir. Seçim boyunca söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum, bana oy vermeyen üyem de benim üyemdir, canımdır, ciğerimdir" şeklinde konuştu.

Yeni dönemde Elazığ'ın ticaretini, istihdamını ve sanayisini çok daha ileriye taşımak için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını duyuran Alan, "Bugünden itibaren Allah'ın izniyle hepinizin başkanıyım. Kapımız da gönlümüz de herkese sonuna kadar açıktır. Bir derdiniz olduğunda, kime oy verdiğinizi sormadan yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Seçim bir yarıştı ve bitti. Seçimden önce de söyledik, dostluğumuza, kardeşliğimize zarar verecek hiçbir söylemin içinde olmadık, olmayacağız. Seçim döneminin tartışmaları sandıkla birlikte geride kalmıştır. Bugünden itibaren önümüzde tek bir hedef var: Daha güçlü bir oda, daha güçlü bir Elazığ! Bu hedefe katkı sunmak isteyen her fikre, her emeğe kapımız sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı