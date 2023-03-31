İçinde kiracı olan evler satılmıyor

Konut satışlarında artık boş daire aranıyor. Alıcıların kriterleri değişti. Artık dairenin kiracısız olmasına dikkat ediliyor.

Emlakçılar, konut satışının zorlaştığını, alıcıların ilk olarak evin dolu olup olmamasına baktığını belirtti. Öte yandan tahliye problemlerinde uygulanan tahliye taahhütnamesi sıklıkla uygulanmaya başlandı. Daireler taahhütname imzalanmadan kiraya verilmiyor.

Son dönemde konut ve kira fiyatlarındaki yüksek artışlar ev sahipleri ile kiracılar arasında uyuşmazlıklara neden oldu. Evlerini satmak isteyen mal sahipleri kiracılarının çıkmamasından dolayı zorluk yaşıyor. Alıcılar ise kiracısı olan evi, kiracıyı çıkartamama ihtimalinden dolayı almak istemeyebiliyor. Bu sebeple emlakçılar kiracılı evleri satmanın zor olduğunu söylüyor.

"Kiracısı olan daireleri satmak zorlaştı"

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklardan bahseden emlakçı Şerafettin Başaran, "Ev sahipleri kiracısı olan dairesini satmak istediğinde evi alacak kişinin kiracı ile anlaşması gerekiyor. Tapu değiştiği takdirde evin yeni sahibi kiracıyı çıkartmak isterse altı ay süre sonrası çıkması için bildirimde bulunabilir. Alıcılar kiracıların evden çıkmama sorunu ile karşılaşmamak için boş daireleri satın almak istiyor. Bu sebeple kiracısı olan daireleri de satmak son dönemde zorlaştı" diye konuştu.

Tahliye taahhütnamesi yaygınlaşıyor

Ev sahipleri kiracıyı çıkartmak için tahliye taahhütnamesi yöntemine başvurmaya başladı. Evlerini kiraya vermek isteyen bazı mal sahipleri kiracılara sözleşme imzalatarak kontrat bittiğinde çıkarılmayı taahhüt etmesini istiyor. Noter onaylı imzalanan taahhütname ile ev sahipleri evlerini satmak veya başka sebeplerle kiracıyı çıkartmak istediklerinde bu taahhütnameyi devreye sokuyor.

Mal sahiplerinin kiracılarını çıkartmak için çeşitli yöntemlere başvurduğunu söyleyen Başaran, "Mal sahipleri, kiracılardan kira kontratının yanında tahliye taahhütnamesi de imzalamasını istiyor. Ev sahipleri kira kontratı sözleşmesi bittiğinde, istediği zaman kiracıyı çıkarmak için tahliye taahhütnamesini imzalatıyorlar. Ev sahipleri hukuki güvence olarak kiracıların 'tahliye taahhütnamesi' imzalamasını istiyor. Son dönemde kiralar çok yükseldi, evlerini yüksek fiyattan kiraya vermek isteyenler de tahliye taahhütnamesini devreye sokarak kiracısını çıkartmak isteyebiliyor" dedi. - İSTANBUL