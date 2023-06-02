İç Anadolu'da Sanayi Hamlesi: Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi Yüzde 100 Doluluğa Ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği yerelden kalkınma modeli çerçevesinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ilk fabrika olarak faaliyete geçen künefe fabrikası üretime başladı. OSB'de savunma sanayi başta olmak üzere gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj, otomasyon ve makine sanayi alanlarında üretim yapılacak. OSB'nin tam kapasite ile çalışması halinde ise 10 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

İç Anadolu'da sanayi hamlesi

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma" modeli çerçevesinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ilk fabrika olarak faaliyete geçen künefe fabrikası üretime başladı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 2020 yılında tescillenen Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde ilk fabrika üretime başladı. Daha önce İstanbul'da bulunan künefe fabrikalarını Boğazlıyan ilçesine taşıyarak üretime geçen fabrika, bölgede şimdiden 150 kişiye istihdam sağlıyor. Üretilen ürünler paketlenerek ülkenin birçok ilinin yanı sıra ihraç da ediliyor. Yozgat Valiliği, Boğazlıyan Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde toplam bin 71 hektar alana kurulan OSB'de savunma sanayi başta olmak üzere gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj, otomasyon ve makine sanayi alanlarında üretim yapılacak. OSB'nin tam kapasite ile çalışması halinde ise 10 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

"Yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Boğazlıyan'da kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin yerelden kalkınma modelinin en iyi örneklerinden birisi olduğunu söyleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yatırımcıları bölgeye davet etti. Şu anda yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını da belirten Coşar, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi'nin yerelden kalkınma hamlesi modeliyle yapımına başlanan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı tamamlandı. Şu anda yüzde 100 doluluğa ulaştık. Toplam alanımız 1071 hektar. Sanayi parsellerimiz 650 bin metrekare. Şu anda bir fabrikamız faaliyete geçti ve 150'ye yakın insanımız bu bölgede çalışmakta. Şu anda 9 adet fabrikamızın inşaat temeli başladı. Yaklaşık 14 fabrikamız da proje aşamasında. Bölgemize yatırım yapacak bütün sanayicilerimizi bölgemize davet ediyoruz. Organize sanayi bölgemiz yerelden kalkınma modelinin en büyük örneğidir. Valiliğimiz, Boğazlıyan Belediyemiz ve ticaret odasıyla beraber yapılan bir organize sanayi bölgesi. Türkiye'de örneği olmayan, çok kısa sürede biten bir organize sanayi bölgesi. Ben bu organize sanayi bölgesinin diğer organize sanayi bölgelerine örnek olacağı kanaatindeyim" dedi.

"10 bin istihdam sağlanacak"

Organize sanayi bölgesinin tam kapasite ile çalışmaya başlayınca 10 kişiye istihdam sağlayacağını da ifade eden Coşar, "Buranın toplam istihdamı birinci etap tamamlandığı zaman 2024 yılında bin 855 istihdama ulaşacak. 2024'ün sonunda, 2025'in başında 5 bin kişi, 2027'de tamamlandığı zaman da totalde 10 bin istihdama ulaşacak. Organize Sanayi Bölgemizle beraber ilçemizde yemek sektörü, nakliye sektörü, ulaşım sektörü de artmaya başladı. İç Anadolu Bölgesi'nde sanayi hamlesi bütün hızıyla devam ediyor. Savunma, sanayi, gıda, tarım makinaları, iplik sanayi, tekstil sanayi yani 9 tane sektörümüz var. İstihdama en büyük katkı buradan olacak" şeklinde konuştu.

"OSB'ye gelen ilk yatırımcı faaliyete başladı"

Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ilk yatırımcı olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Muhammet Yılmaz ise, "Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrikayız. Burada teşvikten faydalandık ve ilk yatırımcı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım Boğazlıyan halkına da daha fazla istihdamı arttırarak daha çok fayda sağlarız. Şu an 150 personel istihdam ediyoruz. Muhtemelen yılsonuna kadar bu sayı 200'ü geçecek. Hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı da sağlıyoruz. Ülkeye ve Boğazlıyan halkına böyle bir istihdamda fayda sağlamak çok mutluluk verici bizim için. Şu an bizim ürettiğimiz künefeler Türkiye'nin tüm illerine dağıtımı yapılıyor ve aynı zamanda ihracat kanalımız da var." ifadelerine yer verdi.

"Geçimimizi buradan sağlıyoruz"

Künefe fabrikasında çalışan Emine Aykaç, "İlçemize yeni bir fabrika açıldı künefe fabrikası. Burası bizim geçim kaynağımız oldu. Evimizin ihtiyaçlarını, geçimimizi çıkartıyoruz. Daha önce uçaklara ikramda çalışıyordum. Şimdi burası açıldı, burada çalışıyoruz, Burada çalışan arkadaşların çoğu ev hanımıydı. Burasının açılması çok iyi oldu bizim için. Burada künefe üretiyoruz. Burada olmaktan mutluyuz" dedi.

"Ayaklarımızın üzerinde duruyoruz"

Fabrika çalışanlarından Aysun Akdeniz ise, "Daha önce burada böyle bir fabrika yoktu. Ev hanımıydım. Açılması güzel bir şey oldu. Çoluğumuza, çocuğumuza ekmek parası oldu. Burada çalışıyoruz, kazanıyoruz, ayaklarımızın üstüne basıyoruz, çok mutluyuz biz. Künefe fabrikasındayız. Biz katmer yapıyoruz. Bu fabrikanın ilçemize açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.