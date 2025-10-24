Haberler

İbrahim Halil Kırşan, TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi, yapılan seçimde tek aday olan İbrahim Halil Kırşan'ı oybirliğiyle başkan olarak yeniden atadı. Kırşan, 40 meclis üyesinin oyunu alarak bu göreve devam edecek.

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırşan, TOBB İkiz Kuleleri sosyal tesislerinde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda 40 meclis üyesinin oyunu alarak oybirliğiyle TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı olarak yeniden seçildi.

Seçimin ardından Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, ÇED Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Aytunç Nane ile DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Daire Başkanı Ayhan Koçbay'ın katılımıyla Madencilik Meclisi Toplantısı yapıldı.

Toplantıda madencilik sektörünün gündemindeki konular ile özel sektör-kamu ilişkileri masaya yatırılarak çözüm önerileri üzerinde duruldu. Toplantıdan sonra söz alan Kırşan, kendisini yeniden seçerek Meclis Başkanlığı görevini kendisine tevdi eden meclis üyelerine teşekkür etti.

İbrahim Halil Kırşan, özel sektöre geçmeden önce MTA Genel Müdür Yardımcılığı, tta Gayrimenkul AŞ Genel Müdürlüğü, Başkentgaz Genel Müdürlüğü ile Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığı gibi önemli bürokratik görevlerde bulunmuştu. Kırşan, TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanlığı görevinin yanı sıra Çiftay İcra Kurulu Başkanı, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) Üyeliği ile Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
