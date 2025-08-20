Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Haber Videosu

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde istediği zam oranını hükümet tarafından alamadı. Memur-Sen sürecin son günlerine yaklaşılırken zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı aldı. Öte yandan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklifler sorunu çözmüyor. Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık" dedi.

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

MEMUR-SEN HAKEME GİDİYOR

Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte uzlaşmazlık tutanağını imzalayan Memur-Sen, zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürme kararı aldı.

Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

YENİ TEKLİF GELMEDİ

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

  • Bundan sonraki süreçte taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek.
  • Başvuruyu sendikaların yanı sıra işveren tarafı da gerçekleştirebilecek.
  • Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.
  • 11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.
  • Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.

Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

MEMUR-SEN: SEBEBİ OLMADIĞIMIZ SORUNUN SAHİBİ OLAMAZDIK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, X hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Yalçın "Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor. Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de söz de sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli! Geniş açıklama yapacağım…" ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

2 aylık evlilik acı sonla bitti! Koca mezarda karısı hapiste
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMurat ERDEM:

Hükümetin atadığı hakem kurulu bu sendika danışıklı dövüş yapıyor çalışan emekli memur umurlarında değil hep hükümete çalışıyorlar.

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsmanlı torunu:

Hadi oradan çakal. Memur sen imza atmadi masadan kalkti. Muhtemelen grev yapilacak. Ne yapsa laf ediyorsunuz. Sizin zihniyetiniz bozuk. Yetki, güç sağcılarda oldugu icin kuduruyorsunuz.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Asgari ücret kalsın yazik

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıvatandaş:

kapatın şu memurluk birimini. sağlık,eğitim ve güvenlik hariç. özel sektör yapsın daha iyi.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Hakem heyeti de sendikalar da hükumetin hazır askeri zaten bunlar senaryo gereği mış gibi yapmaya rolleniyorlar

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsmanlı torunu:

Kusura bakma ama senin kullanıcı adına ça..... :) Paralı sol troller iş başında yine.. istediğiniz kadar kötüleyin millet sizin kalbinizdeki sinsilikleri cok iyi biliyor

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıw7fjfz4ghj:

Masaya sadece zam için oturan onu da elle yüzüne bulaştıran her anlaşma döneminde sadece para konusunun mevzu edildiği sendikaların sadece parayı bildiği bir ortamdan çıkan sonuçları hiç şaşırtmıyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne olacak. Devletin verdiğinin 1 puan üstünü SS kabul edeceksiniz. Devam ediniz greve. Ama işçiye para vermeniz gerekir. O kadar saçma bir sendikal sistem var ki hep versinler siz de hep harcayın sistemi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda'ya büyük sürpriz
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi

Özcan Deniz'i çıldırtan iddia: Hamileliğine inanmadı, DNA'ya götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.