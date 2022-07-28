Türkiye'den şirketler, düşük maliyetler ve vergi oranları ile devlet teşvikleri gibi avantajlardan faydalanmak için yurt dışına yatırıma odaklandı. AB üyesi Hollanda yürürlükte olan 46 ticaret anlaşması, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkelere komşu konumuyla, şirketlerin Avrupa'ya açılan kapısı haline geldi. OECD'nin verilerine göre, Hollanda ekonomisinin 2022'de yüzde 3,2, 2023'te ise yüzde 1,8 büyümesi bekleniyor. Sanal ofis hizmeti veren yerli şirket Olmadık Ofis'in paylaştığı verilere göre, Hollanda'da şirket kurmak isteyen Türk girişimcilerin sayısı hızla artıyor.

Euro bölgesinin dev oyuncularından biri olan Hollanda'nın, IMD Business School Rekabet Edebilirlik Endeksi'nin 2021 sonuçlarına göre dünyanın en rekabetçi 5 ekonomisi içinde yer aldığını belirten Olmadık Ofis Yönetici Ortağı Gökhan Doğru, "Ülkenin dinamik ve iş birliğine dayalı iş ekosistemi, çok sayıda sektör için rekabet avantajı sunuyor. Vergi avantajları ise Avrupa'da işini büyütmek isteyenleri en uygun yatırım iklimiyle buluşturuyor. Avrupa'daki en düşük kurumlar vergisi oranına sahip olan ülkede, ilk 245 bin Euro kar üzerinden yüzde 15 kurumlar vergisi kesiliyor. Aynı oran Türkiye'de yüzde 24 civarında. Ülkedeki yatırımlar ise şirket sahiplerine oturum izni kolaylığı sağlayabiliyor. Hollanda'da 5 yıl boyunca kesintisiz faaliyet gösteren oturum izni sahipleri ise 5 yılın ardından kalıcı oturma iznine sahip olabiliyor" ifadelerinde bulundu.

HOLLANDA'NIN REKABETÇİ İŞ ORTAMI GİRİŞİMCİLER İÇİN AVANTAJLI

Hollanda'nın rekabetçi iş ortamının yalnızca kurumsal şirketler değil, girişimciler için de birçok avantaj barındırdığına dikkat çeken Doğru, "İnovasyona oldukça açık olan Hollanda adeta canlı bir laboratuvar. Dünyanın en bağlantılı ekonomisi unvanını taşıyan ülke, girişimcilik ekosistemi en hızlı büyüyen Avrupa ülkesi olarak anılıyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2021 Küresel İnovasyon Endeksi'nde 6. sırada yer alan ülke, dünya çapında yüksek itibara sahip olan ve Ar-Ge odaklı birçok şirkete de ev sahipliği yapıyor. Sağlık, kimya, temiz enerji, BT ve yaratıcı endüstrilerde çok sayıda başarılı ve yenilikçi iş ekosistemine sahip ülke, inovasyonu teşvik eden vergi oranları ve Ar-Ge faaliyetlerine katılmayı destekleyen mevzuatıyla öne çıkıyor. Olmadık Ofis olarak bizler de girişimcilere yalnızca şirket kurulumunda değil, girişimci vizesi başvuru ve süreçlerinden, muhasebe ve yerel banka hesaplarının açılışına kadar pek çok konuda hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

DUTCH STARTUP VISA İLE GİRİŞİMCİLERİ KÜRESEL LİGE HAZIRLIYORUZ

Hollanda'nın Avrupa Birliği dışındaki girişimcilerin hızlı bir şekilde iş kurmaları için girişimci vizesi uygulaması başlattığını hatırlatan Gökhan Doğru,"Hollanda, Girişim Vizesi olarak literatüre giren 'Dutch Startup Visa' ile girişimcilere ülkede yeni iş kurmaları veya işlerini büyütmeleri için bir yıl süre veriyor. Bu süreçte Olmadık Ofis olarak her adımda girişimcilerin yanında oluyor, başvuru süreçlerini yönlendiriyor, en doğru hızlandırıcı (facilitator) ile buluşmalarını sağlıyor ve kapsamlı iş planı yazmalarına destek oluyoruz. Amacımız başta Türkiye olmak üzere yurt dışındaki tüm girişimcilere Hollanda'nın kapılarını aralamaya yardımcı olmak, tüm süreçleri başından sonuna yönetip onları küresel lige kazandırmak" dedi.

HOLLANDA'DA 10 GÜNDE ŞİRKET KURMAK MÜMKÜN

Olmadık Ofis'in yurt dışı yatırımı Unusual Office aracılığıyla Hollanda'nın Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht şehirlerinde 10 günde şirket sahibi olmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Doğru, "Türkiye'deki 3 şubemizde sanal ofis hizmetinden yararlanan 500'ü aşkın üyemiz bulunuyor. 2022 yılı itibarıyla ise büyüme odaklı yatırımlarımızı Hollanda'ya yapıyoruz. Güçlü iş ortaklarımızla birlikte şu an şirket kurmak isteyen girişimcilerden işini Hollanda'ya taşımak isteyen kurumsal şirketlere kadar çok sayıda yatırımcıdan gelen ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Yalnızca haziranda 50'den fazla talebi karşıladık. Girişimcilere ve yatırımcılara 3 bin 750 Euro karşılığında sadece 10 günde Hollanda'da şirket sahibi olma avantajı sunuyoruz. Hizmetlerimiz elbette bununla sınırlı değil; muhasebe ve defter tutmadan, yerel banka hesabının açılmasına, bordro yönetiminden çalışma ve oturma izin süreçlerine kadar pek çok noktada hizmet veriyoruz. Böylece tüm hizmet alanlarımız ile doğrudan karlılık, büyüme ve marka bilinirliğine en kestirme yoldan ulaşabilmenin önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.