Hollanda'da satılan Türk zeytininin fiyatı Türkiye'deki fiyattan daha düşük çıktı

Hollanda'da satılan Türk zeytininin fiyatı, Türkiye'deki fiyattan daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'den giden zeytinin 5 kilosu Hollanda'da 9.99 euro. Güncel kur ile hesaplandığında Hollanda'da satılan 5 kiloluk zeytinin Türk lirası karşılığı 365 lira. Ancak aynı cins yeşil zeytinin Türkiye'de satış fiyatı 399 Türk lirasından başlayan fiyatlarla satılıyor. Yurt dışına çıkarken ilave edilen vergilere bakıldığında mevcut tutarın Türkiye'deki fiyatlardan çok daha düşük olduğu görüldü.