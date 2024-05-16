Hollanda bayraklı kruvaziyer Alanya'ya geldi

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Rodos'tan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 285 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu ABD'li 1973 yolcu ve 785 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

"Oosterdam", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.