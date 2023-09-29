Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 79,95 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. H-ÜFE 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 69,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,27 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 62,80 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hizmet üretici fiyatları ağustos ayında yüzde 5,25, yıllık ise yüzde 79,95 oranında artış gösterdi. Havayolu taşımacılığı hizmetlerinde aylık fiyat artışı yüzde 11,52 ile başı çekti.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini (H-ÜFE) açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 69,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,27 arttı.

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİNDE YILLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 102,12'YE YÜKSELDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,80, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,12, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 66,83, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 99,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 104,93 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE OLDU

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,22, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,23, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,62, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,85 artış gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLERDEKİ FİYAT ARTIŞINDA YÜZDE 11,52 İLE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ BAŞI ÇEKTİ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 3,03 ile bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 11,92, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 11,52, kiralama ve leasing hizmetleri yüzde 9,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ALT SEKTÖRLERDEN REKLAMCILIK VE PİYASA ARAŞTIRMASINDA YILLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 115,17 OLDU

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,48, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 37,83, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 55,95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 140,15, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 115,17, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 106,73 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.