Hızlı Moda Sektörü ve Teknolojinin Rolü

HIZLI moda sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Perakende Satış ve Operasyon Yöneticisi Go¨zde I·nan, "Beğeni algısı sosyal medyayla birlikte durmaksızın değişirken, hızlı moda sektörü tüketicilere yetişemiyor. Markalar artık sadece dört mevsim değil, 52'den fazla mikro sezona imza atarak koleksiyon yayımlıyor. Her iş modeli farklı dinamikler taşır. Bu yüzden hızlı aksiyon almak, doğru ekipleri bir araya getirmek ve vizyonu sürekli güncel tutmak kritik. Hızlı moda sektöründe de doğru yönetim modellerini tercih etmek, müşteri memnuniyetini artırırken; ekonomik ve toplumsal fayda yaratmayı mümkün kılıyor. Tek bir projeye odaklanmak yerine, farklı koleksiyonlar ve müşteri deneyimleri üzerinden eşzamanlı fırsatlar yaratmak mümkün" dedi.

Sürdürülebilir başarı için vizyonu sürekli güncel tutmanın önemini vurgulayan I·nan, "Bir lider olarak her şeyi tek başınıza yapamazsınız ama doğru ekipleri bir araya getirip süreçleri yönlendirildiğinde başarı, uzun vadeli bir değer haline geliyor. Müşteri memnuniyeti ve sektöre kattığınız değer de en az ekonomik sonuçlar kadar önemlidir. Örneğin sadece bir trend değil, sektöre dönüşen hızlı modada yenilenen koleksiyonlar, kitlelerin algısını hızla etkilerken satışlara ivme kazandırıyor. Bu süreç, Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) gibi teknolojilerin yardımıyla doğru yönetildiğinde sürdürülebilirliği de destekleyebiliyor. Üretim ve satış süreçleri, çevreye duyarlı yöntemlerle birleştiğinde hem müşteri hem de toplum için değer yaratıyor" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİYİ SAHADA DOĞRU KULLANMAK, YÖNETİCİLERE STRATEJİK KONULAR İÇİN ALAN AÇTI'

I·nan, RFID teknolojisinin mağazalara entegrasyon sürecinde edindiği deneyimleri şöyle anlattı: "Teknolojiyi doğru yönetmek, sadece operasyonel süreçleri hızlandırmakla kalmıyor, müşteri memnuniyetini de artırıyor. RFID gibi teknolojiler de sadece mağazacılık süreçlerinde hız değil; aynı zamanda doğru karar alma imkanı da sağlıyor. RFID uygulamasıyla birlikte ürünlerin mağazadaki hareketini anlık olarak takip edebildik. Bu, mağazaların operasyonel hızını artırdı ve müşteri deneyimini daha güçlü hale getirdi. Teknolojiyi sahada doğru kullanmak, yalnızca işgücünü azaltmakla da kalmadı. Yöneticilere daha stratejik konulara odaklanma fırsatı verdi. Mağaza başına kağıt kullanımı yüzde 80 oranında düşürdü."

'ASIL MESELE DÖNÜŞÜMÜ DOĞRU YÖNETMEK'

İnan, "RFID'nin sağladığı verimliliği, mağaza ekiplerimizi eğiterek ve yönlendirerek günlük operasyonların bir parçası haline getirdik. Bu sayede mağazacılık daha dinamik, hatasız ve müşteri odaklı ilerledi. Nitekim teknoloji sadece bir araç değil, doğru yönetildiğinde sektöre uzun vadeli değer katan bir strateji. Moda sektörü sürekli yenileniyor. RFID gibi çözümler, bu yenilenmeye hız ve doğruluk kazandırıyor. Asıl mesele, bu dönüşümü doğru şekilde yönetebilmek" dedi.