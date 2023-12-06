Hepsiburada üçüncü çeyrekte 24,3 milyar TL toplam satış hacmine ulaştı

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2023 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre şirketin toplam satış hacmi yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 24,3 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye'nin dünya teknoloji borsası Nasdaq'ta işlem gören ilk ve tek şirketi Hepsiburada, 2023 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin toplam satış hacmi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 126 oranında artarak 24,3 milyar TL'ye ulaştı. Müşterilerin platform üzerinden verdiği sipariş adedi 2022'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 55 artış kaydederek 27 milyona yükseldi. Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan çeyrekte aktif müşteri sayısı 12 milyon olurken, müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 59 artarak 8,6'ya çıktı.

101 BİN SATICIYLA 210 MİLYONLUK GENİŞ BİR ÜRÜN YELPAZESİ

Hepsiburada'nın platformdaki aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 artışla 101,1 bine yükseldi. Platformda satılan toplam ürün sayısını 30 Eylül itibarıyla yüzde 45 artışla 210,6 milyona çıkararak ürün yelpazesini güçlendirdi. Öte yandan şirketin toplam satışları içinde pazaryerinin payı üçüncü çeyrekte yüzde 66 olarak gerçekleşti.

HEPSİPAY 13,2 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Hepsiburada'nın platform cüzdanı olarak hayata geçirilen, artık platform dışında da müşterilerine mağazalarda ve online alışverişlerinde ödeme imkanı sunan Hepsipay 2023 yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla 13,2 milyon kullanıcıya ulaştı. Platformun müşterilerine alım gücünü artıran çözümler sunma hedefi çerçevesinde öne çıkan ' Hepsiburada Limiti' uygulaması 245 bin müşteri tarafından kullanıldı. Mayıs 2023'te hizmete giren Hepsipay'in ön ödemeli kart kullanıcı sayısı ise Kasım sonu itibarıyla 708 bine ulaştı.

HEPSİJET SİPARİŞLERİN YÜZDE 82'SİNİ ERTESİ GÜN TESLİM ETTİ

Hepsiburada platformu haricinde farklı marka ve işletmelere de taşımacılık ve kargo hizmeti sağlayan HepsiJET, üçüncü çeyrekte Hepsiburada satıcılı siparişlerin yüzde 82'sini ertesi gün teslim etti.

Üçüncü çeyrekte dahili anket sonuçlarına göre 86,2 NPS (Net Tavsiye Skoruna) ulaşan HepsiJET; beyaz eşya, mobilya gibi büyük hacimli ürünlerin teslimatını sağlayan HepsiJET XL hizmeti ile de farklılaşmaya devam ediyor. HepsiJET bugün Türkiye'de ve dünyada önde gelen perakende markaları da dahil olmak üzere yaklaşık bin 800 dış müşteriye hizmet veriyor.

ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ TOPLAM SATIŞ HACMİ 25,7 MİLYAR TL OLDU

Hepsiburada, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde üçüncü çeyrek verilerini geçen çeyrekte de olduğu gibi enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Hepsiburada'nın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 45,1 artarak 25,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 93 İLA 95 ORANINDA BÜYÜME BEKLENİYOR

Hepsiburada, 2023'ün dördüncü çeyreğinde de 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 93 ila 95 oranında bir büyüme beklediğini açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN E-TİCARET EKOSİSTEMİNDE ÇITAYI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, "Stratejik önceliklerimize bağlılığımız sayesinde güçlü bir üç aylık performans elde ettik. Yılın üçüncü çeyreğinde "Hepsiburada Sözü" diyerek sunduğumuz ertesi gün teslimat güvencesi, orijinal ürün, kolay iade gibi hizmetler sonucunda müşteri tabanımızı büyütürken sipariş sıklığını da artırdık. Sadakat programımız Hepsiburada Premium ile 2 milyon üyeye ulaştık. 2023 yılı için önemli önceliklerimizden biri de iş ortaklarımıza sunduğumuz çözümlerimizle büyümekti. Kabiliyetlerimizle ticareti dijitalleştirmek, sahip olduğumuz bu deneyimi ve teknolojileri perakendecilerle paylaşarak onları büyütmek konusunda iddialıyız. Bu çerçevede HepsiAd ile iş ortaklarımıza yeni nesil reklam çözümleri sunuyoruz. HepsiJET ile lojistik hizmet verdiğimiz işletme sayısını geçen yılın aynı çeyreğine göre ikiye katlarken fintek çözümümüz olan Hepsipay de birbirinden farklı yenilikçi ödeme çözümleriyle e-ticaret ve perakende oyuncularının en büyük çözüm ortağı oluyor. Rekorlarla dolu bir Efsane Kasım'ı daha geride bırakırken, dördüncü çeyrekte de güçlü ve karlı bir büyüme bekliyoruz. Hedeflerimizin peşinde koşarken, Türkiye'nin e-ticaret ekosisteminde çıtayı yükseltmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarılarımıza destek olan tüm Hepsiburada ailesine, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.