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Hepsiburada, Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla buluştu

Hepsiburada, Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla buluştu
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Hepsiburada'nın, deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla bir araya gelmek üzere düzenlediği "İş Ortağım Buluşmaları" etkinliğinin yeni durağı, Gaziantep oldu.

Hepsiburada'nın, deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla bir araya gelmek üzere düzenlediği "İş Ortağım Buluşmaları" etkinliğinin yeni durağı, Gaziantep oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-ticaret işini büyütmek isteyen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ve girişimcilere sunduğu uygulamalar ile fırsatları, İş Ortağım Buluşmaları etkinliğiyle duyuran Hepsiburada, bu kez deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla Gaziantep'te bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetten etkilenen 11 ilde e-ticaret ile kalıcı refahı tesis etmek için iki yıl sürecek "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programını başlatan Hepsiburada, Gaziantep'te çevre illerden gelen KOBİ, esnaf, girişimci kadın ve kadın kooperatiflerine işlerini e-ticarette büyütmelerini sağlayacak çözüm ve fırsatları tanıttı.

Etkinlik sırasında, Hepsiburada ve Gaziantep Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda, Gaziantep Ticaret Odasının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile hayata geçirdiği "Gaziantep'te Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcileri Güçlendirme" projesinde üretime başlayan kadınların ürünleri, Hepsiburada ile e-ticarete kazandırılarak tüm Türkiye'ye ulaştırılacak.

Hepsiburada, Gaziantepli girişimci kadınları desteklemek için "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı kapsamında 1 milyon liraya kadar yüzde 50 komisyon indirimi, 500 adet ücretsiz ürün fotoğrafı çekimi, 6 ay ücretsiz kargo, hediye "HepsiAd" reklam bakiyesi destekleri ve pek çok avantaj sunacak. 25'e yakın Gaziantepli girişimci kadın ve kadın kooperatifinin 150'ye yakın ürününe, Hepsiburada'da açılan "Gaga Store" mağazasından ulaşılabilecek.

"Deprem bölgesinin kalıcı refahına e-ticaretle destek sağlıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilenlerden Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, kargo, ödeme ve vadelendirme çözümleri, reklam ve pazarlama desteği gibi sundukları çözümlerle ticareti dijitalleştirdiklerini belirtti.

İş ortaklarıyla el ele işleri büyütmenin, teknolojik ve lojistik güçleriyle ticarete katkıda bulunmanın ve Türkiye'yi güçlendirmenin, kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu kaydeden Özgün, "Bu hedef doğrultusunda, yeni iş ortaklarımıza özel olarak, işlerini büyütebilmeleri için ilk 3 ay boyunca komisyonlarda yüzde 50 indirim fırsatı tanıyoruz. Ürünlerini, yalnızca 2 saat içinde satışa açma imkanı sunuyoruz. Yeni ve mevcut iş ortaklarımız, geniş pazarlama ve reklam ağı desteğimizle satışlarını 4 kat artırma fırsatına sahip olurken, operasyonlarını haftada yalnızca bir fatura ile kolaylaştırabiliyor. Kredi ve erken ödeme seçenekleriyle finansman desteği de sunarak nakit akışlarını daha verimli yönetmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde sürdürdükleri projelere de değinen Özgün, şunları kaydetti:

"2023'ün mart ayında başlattığımız 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı' ile KOBİ'lere ve esnaflara destek sağlamaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen çok sayıda işletme, programımız ve bölgede açtığımız 'E-ticaret İhtisas Merkezleri'miz aracılığıyla e-ticaret kabiliyetlerini artırdı, yeni müşterilere ulaştı ve satış hacimlerini artırma olanağı buldu. Programın 21 aylık sonuçlarına göre, bölgede Hepsiburada ile e-ticaret yapan işletmelerin ticaret hacmi 8,7 milyar liraya ulaştı. Bu program sayesinde 115 bin kişiye istihdam sağlarken, 460 bin kişinin geçimini destekleyerek bölgedeki kalıcı refaha katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Özgün, Türkiye'de kadın girişimcileri destekleyen ilk e-ticaret platformu olduklarını, 2017'de başlattıkları ve aralıksız devam ettikleri Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla bugüne kadar 60 bin girişimci kadını ve 280 kadın kooperatifini e-ticarete kazandırdıklarına değindi.

Hepsiburada'da e-ticaret yapan kadınların 4 binden fazlasının deprem bölgesinden olduğuna işaret eden Özgün, "Bugün Hepsiburada'daki her 4 aktif satıcıdan 1'i kadın. Kadınların üretkenliğini teknolojiyle buluşturuyor, sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Yakın zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları Protokolü' ile de bu alandaki çalışmalarımıza bir yenisini ekledik ve kamu-özel sektör işbirliği konusunda, sektöre örnek bir uygulamayı hayata geçirdik. Girişimci kadınların yaratıcılığı ve azminin eseri 60 milyona yakın ürünü, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Bizim için umut ve değişim yolculuğu"

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da kurum olarak kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak her projeyi desteklediklerini vurguladı.

Yıldırım, "İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 'Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi', bizim için umut ve değişim yolculuğudur. UNHCR işbirliğinde 2022'de başlattığımız bu projeyle 200'den fazla kadına kapasite geliştirme eğitimleri, girişimcilik ve iş geliştirme destekleri sağladık. 15 yeni ürün geliştirdik, 7 patent başvurusunda bulunduk ve depremden etkilenen kadın kooperatiflerine 1 milyon 100 bin lira değerinde destek sunduk. Bu projenin en gurur verici başarılarından biri ise Dünya Odalar Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Dünya Odalar Yarışması'nda, cinsiyet eşitliği kategorisinde dünya birincisi olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Projedeki başarılarının en somut örneklerinden birinin, GAGA Store olduğuna değinen Yıldırım, kurdukları Gaziantep Gastronomi Akademisi bünyesinde, kadınların ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturan bir mağaza açtıklarını aktardı. ???????

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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