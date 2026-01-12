HEKTAŞ, güçlü ESG performansıyla dünya ikincisi

OYAK Kimya Tarım şirketlerinden HEKTAŞ, Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde sektöründe dünya ikincisi olduğunu duyurdu.

Yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye'de tarım sektöründe önemli rol üstlenen HEKTAŞ, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre, çevreye duyarlı, yenilikçi ve sorumlu üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren HEKTAŞ, Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından gerçekleştirilen ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) sürdürülebilirlik derecelendirmesinde tarım kimyasalları sektöründe dünyada ikinci sırada yer aldı. Söz konusu başarısıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş için gerekli kriterleri yerine getiren HEKTAŞ, sektöründe endekse dahil olan ilk şirket oldu.

Tarım sektöründe sürdürülebilirliğin öncüsü olma vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan HEKTAŞ Genel Müdürü Enis Emre Terzi, "Güçlü bir sürdürülebilirlik kültürüne sahip olan şirket olarak; kaynaklarımızı verimli kullanıyor, düşük karbon ayak izi bırakıyor ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yaklaşımı yalnızca bir hedef olarak değil, aynı zamanda kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Sektörümüzün uluslararası arenadaki en güçlü oyuncularını geride bıraktık"

Günümüzde yatırımcıların bir şirkete yatırım kararı vermeden önce sürdürülebilirlik düzeyini, uluslararası kabul görmüş ESG sürdürülebilirlik endekslerindeki performans ve skorlar üzerinden değerlendirdiğini dile getiren Terzi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Londra Borsası Grubu tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde, tarım kimyasalları kategorisinde 78 puan ile ikinci sırada yer alarak çok değerli bir başarı elde ettik. Sektörümüzün uluslararası arenadaki en güçlü oyuncularını geride bıraktığımız bu derece; şirketimizin çevresel ve sosyal sorumluluk kriterlerini en üst düzeyde yerine getirdiğini, uluslararası yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde güvenilir bir aktör olarak konumlandığını gösteriyor. Doğaya duyduğumuz saygının, sürdürülebilir üretim için gösterdiğimiz yenilikçi çabaların ve tüm ekibimizin ortak vizyonla hareket etmesinin yansıması olan bu başarıyı, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yeni bir dönüm noktası olarak görüyoruz."

"Tarım kimya sektöründe Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk şirket olduk"

LSEG tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde elde ettikleri yüksek puanlarla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş için gerekli tüm kriterleri fazlasıyla karşıladıklarını söyleyen Terzi, "Puanlarımızın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul ile iletişime geçerek, İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş sürecini başlattık. Borsa İstanbul tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından tarım kimya sektöründe Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk şirket olduk" dedi.

Sürdürülebilirliği işinin merkezine alıyor

Sürdürülebilirlik alanında önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Enis Emre Terzi, "2026 yılı sonrası için ürün gruplarımızın karbon salınım miktarlarını hesaplayarak ürünlerimizin karbon ayak izini hesaplamayı, çiftçilerimizin atık yönetimi konusunda farkındalıklarını artırmayı, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konusunda iyileştirmeler yapmayı planlıyoruz. Şirket olarak, sürdürülebilirliği işimizin merkezine alarak ülkemiz ve sektörümüz için değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Sürdürülebilirlik alanında sektöründe öncü adımlar atan şirketin söz konusu alanda öne çıkan çalışmalarından bazıları şöyle açıklandı:

Üretim hatlarındaki yıkama prosesinde optimizasyonlar gerçekleştiren şirket, suyun geri kazanımı kapsamında 8-10 kat verimli üretim yapıyor.

Hayvansal Menşeli Amino Asit Üretim Prosesi ile hayvansal atıklardan değerli bileşiklerin geri kazanımı yoluyla hem ekonomik hem de ekolojik açıdan ürün sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor.

Şirket 12, Ferbis ise 11 adet tescilli Organik Tarımda Kullanılabilen Bitki Koruma Ürünleri Sertifikası'na sahip ürün ile insan ve çevre sağlığına duyarlı üretim süreçlerini belgelendirdi.

Gebze Ar-Ge Merkezi'nde tescilli tohum portföyünü genişleten şirketin, 'Atasiyez' ve 'Mergüze' adlı 14 kromozomlu Siyez buğday çeşitlerinden sonra Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen dört yeni ekmeklik buğday çeşidi (Süngü, Gazi 38, Kahraman ve Ulubaş) tescil edilerek ulusal çeşit listesine eklendi.

Endüstri 4.0 üretim hatları ile proses optimizasyonları sağlanarak iş gücü kaybının önüne geçildi ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Üretim ve proje bakım ekipleri tarafından süreç optimizasyonu sağlayan yedi proje tamamlandı.

Orhangazi HEKTAŞ F.A.R.M tesisinde yapılan sosyal ve kurumsal faaliyetler kapsamında 2022-2024 yılları arasında 10 bini aşkın misafir ağırlandı.

2024'te enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alındı.

2025 yılında başlatılan 45 Ar-Ge projesi ile yenilikçi çözümler geliştirme yolunda önemli bir adım atıldı.