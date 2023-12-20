Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, ???????2024 yılı bütçesinin son kuruşuna kadar millete kaynak ve hizmet olarak harcanacağını, Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi olarak tarihe geçeceğini söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, ???????2024 yılı bütçesinin son kuruşuna kadar millete kaynak ve hizmet olarak harcanacağını, Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi olarak tarihe geçeceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde söz aldı.

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, emtia fiyatlarındaki artışın, tedarik zincirindeki bozulmaların küresel ekonominin yavaşlamasına neden olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin büyüme eğilimini sürdürdüğünü işaret eden Altınsoy, "Para ve maliye politikalarının eş güdümlü yürütülmesiyle 2024 yılının ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve fiyat istikrarı tesis edilecektir." diye konuştu.

İşverenlere asgari ücret desteği verildiğini hatırlatan Altınsoy, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyle 2,5 milyon kişinin emekli olma hakkına kavuştuğunu ifade etti. Altınsoy, "2024 bütçemizde en temel önceliğimiz milletimizin dayanışmasıyla deprem felaketinin üstesinden gelmektir. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakı birlikteliğinde daha güçlü Türkiye'yi inşa edecek bütçe hazırlanmış olduğu görülmektedir." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı desteklediklerini belirtti.

Bütçenin Türkiye'nin büyümesini sağlayacağını vurgulayan Akgül, aynı zamanda 2024 bütçesinin teknoloji ve savunma sanayi hamlelerine de umut olacağını söyledi. Abdulkadir Akgül, "Bütçe, son kuruşuna kadar aziz milletimize kaynak ve hizmet olarak harcanacaktır. Bu bütçe, Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi olarak tarihe geçecektir." dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, yapısal reformların hayata geçirilerek ekonomide istikrarı kalıcı hale getireceklerini ifade etti. Biçer, "Bu bütçe, ülkemizin ekonomik istikrarını sürdürmek, finansal sistemi geliştirmek, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, stratejik üretim ve kaynak tahsisi konularında önemli adımlar atmak amacıyla hazırlanmıştır." diye konuştu.

"Başkomutan seçeceğinize zabıta mangası selamlayan eş genel başkan seçtiniz"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışıldığını dile getirdi.

AK Parti'nin 22 yıldır kesintisiz bütçe yaptığını hatırlatan Özboyacı, muhalefet milletvekillerinin geçen yasama döneminde kendilerine "Bu veda bütçeniz olacak." dediğini aktardı.

Muhalefetin millete yalan söylediğini ifade eden Özboyacı, "Bize 'veda bütçeniz' diyenler nerede? Hani 14 Mayıs öncesi yüzde 60'la geliyordunuz? Başkomutan seçeceğinize zabıta mangası selamlayan eş genel başkan seçtiniz." dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, iktidarları döneminde bütün kurumlarda atalet döneminin sona erdiğini söyledi. AK Parti iktidarları döneminde stratejik kurumların global vizyona kavuştuğunu vurgulayan Nazırlı bu vizyonla dünyanın dört bir yanında fikirlerin söylenebildiğini belirtti.

"Milletimiz, ülkemizi Demirtaş'a selam gönderenlere teslim etmemiştir"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Türk ekonomisinde büyümenin sürdüğünü dile getirdi.

Partilerinin iktidara geldiği 2002'den sonra Türkiye'de bir değişim yaşandığını kaydeden Bozatlı, katma değerli çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğini aktardı.

Yatırım ve hizmetlerde ayrım yapmadıklarının altını çizen Bozatlı, "Yatırım ve hizmetlerde doğusu, batısı, Hakkari'si, İzmir'i ayırt edilmedi. Necip milletimiz sonsuz öngörüsü ve ferasetiyle ülkemizi Demirtaş'a selam gönderenlere teslim etmemiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin sonrasında vatandaşlara sağlanan destekleri anlattı.

Depremlerin ardından 37 milyar lira hasar ödemesi yapıldığını anlatan Özsoy, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından da tazminat ödemelerinin gerçekleştirildiğini, 473 binin üzerindeki hasar dosyası için ödeme yapıldığını söyledi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise ekonomide güveni ve istikrarı sürdüreceklerini dile getirdi.

Vergi beyannamelerinin büyük bölümünün elektronik ortamda alındığını belirten Bedirhanoğlu, "Gelir İdaresi Başkanlığı korkulan, çekinilen maliye kavramını tamamen değiştirmiştir. Başkanlık birçok ilke imza atmış, internetten vergi tahsilatı gibi önemli atılımlara başlamış, 2023'te internet üzerinden 40 milyonun üzerinde ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir." dedi.

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz"

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin her yerinde aynı hizmetin olmasını öncelediklerini ifade etti.

Yeni hastanelerin, okulların, havalimanlarının yapıldığını vurgulayan Büyükgümüş, bazı kesimlerin bu yatırımları engellemek istediğini söyledi.

Büyükgümüş, "Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları nesiller boyunca insanlığın umudu, Türkiye'nin ilhamı olmaya devam edecek. Yapacağımız nice bütçelerle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, iktidarları süresince millete hizmet ettiklerini dile getirdi. Taş, Türkiye Yüzyılı'nda eser siyaseti yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel Kurulda AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun bütçeleri üzerinde konuştu.