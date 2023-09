Havza OSB Türkiye'nin En Büyük Organize Sanayi Bölgesi Olacak

- 50 dönüme çıkacak Havza Osb, Türkiye'nin tek başına en büyük Osb'si olacak

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 20 bin dönüm ile 'Karadeniz Bölgesi'nin en büyük tek parça Osb'si olacak Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ), 50 bin dönüme çıkartılarak Türkiye'nin tek başına en büyük organize sanayi bölgesi olacağını söyledi.

Sanayileşme alanında dev adımların atıldığı Samsun'da birçok ilçeye yeni Osb'ler kurulurken, mevcut Osb'ler ise büyütülüyor. Önce bin dönümden 20 bin dönüme dönüştürülerek 'Karadeniz Bölgesi'nin en büyük tek parça Osb'si olma özelliğini taşıyacak Samsun-Havza Osb'nin 30 bin dönüm daha büyütülerek 50 bin dönüme çıkartılacağı belirtildi. Başkan Mustafa Demir, Havza Osb'nin 50 bin dönüme yükseltilmesi ile Türkiye'de tek başına en büyük Osb'nin Samsun'da olacağını ifade etti.

"Türkiye'nin tek başına en büyük organize sanayi bölgesini Havza'da kuruyoruz"

20 bin dönüme çıkartılan Havza Osb'nin 50 bin dönüme yükseltileceğini dile getiren Mustafa Demir, "Havza Bekdiğin'de bin dönümlük Osb'miz vardı, 20 bin dönüme çıktı. Arkasından da 50 bin dönüme çıkartacağız. Türkiye'nin tek başına en büyük organize sanayi bölgesini Havza'da kuruyoruz. Kavak'taki Osb'yi de büyütüyoruz. Çarşamba'da OSB kuruldu. Terme ve Alaçam'da da OSB kuruyoruz. Olması gerekeni önümüze koyduk mu yapıyoruz. Samsun böyle bir dönem yaşıyor" dedi.

"Samsun her alanda üs haline geliyor"

Her alanda gelişmeye devam eden Samsun'un Türkiye'de birçok alanda üs haline geldiğini ifade eden Başkan Demir, "Şehrin her türlü meselesi ile ilgilenmeye gayret ediyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Daha Yeni OSB'yi kurduk ve ilk tahsis kararını aldık. Otomotiv parçası üreten bir fabrikaya 250 dönüm yeri orada verdik. Sadece o fabrika 16 bin kişilik yeni istihdamı garanti ediyor. 30 milyar TL'lik de yatırım yapacak. Samsun her alanda üs haline geliyor. Eğitimde, sanayide, ticarette, lojistikte, sporda, tarımda, ihracatta ve aklınıza ne geliyorsa üs haline geliyoruz. Lojistik merkezi olduğumuz için diğer illerin kanalları da buraya bağlanıyor. 4 limanımız var. 2 firma daha liman yapıyor. Sanayide de çok iyi durumdayız" diye konuştu.