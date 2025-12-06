Havza Organize Sanayi Bölgesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Havza OSB) yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'in yeni sanayi ve lojistik üssü, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin Samsun Limanı, Merzifon Havalimanı ve Çarşamba Havalimanıyla birlikte deniz ve hava taşımacılığına yakın konumunun bulunduğu belirtildi.

İçerisinden geçen demiryolu hattı ve demiryolu yükleme rampasıyla yatırımcılara hızlı, güvenli ve maliyet avantajı sağlayan lojistik erişim imkanı sunulduğu aktarılan açıklamada, mevcut 965 dönümlük alanının 8 bin 3 dönümlük genişleme sahasıyla kısa sürede Karadeniz Bölgesinin en büyük OSB'si olduğu belirtildi.

Havza OSB'de mevcut OSB imar planında toplam 61 parsel oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, sanayi tesisleri için tahsis edilmek üzere 41 parsel ayrıldığı kaydedildi.

Geriye kalan parsellerin arıtma tesisi alanı, idari, sosyal tesis, yeşil alan, depolama ve lojistik destek, demiryolu yükleme alanı gibi amaçlarla planlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut durumda doluluk oranının yüzde 100 olduğu Havza OSB'de, Arkoz Gaz Beton, Eurocast, Durşam Makina, Günal Gemi İnşaat Makina, Ekip Tarım, Kardeneye, Acun Baklava, Tatcen Gıda, Üçer Grup, Dinçer Sıcak Dövme ve Otomotiv, Lacivert Aksesuar, MDG Ahşap, Blacksea Aqua Feed, Uğur Balkuv Triko, Trend Mühendislik Makine, ABS Global, Akademi Tıbbi Aletler, Fatih Sözen, ERYA Demir Çelik Metal, AYBA Tekstil, GNR Orman Ürünleri, Akçek Asfalt İnşaat, Blokhan Ahşap Yapı Elemanları, Entegre Harç, Face Orman Ürünleri, Bas Sourcing, Akçek Asfalt, Safi Ofis Mobilyaları, ENS Büyükler, Kentmo Mobilya ve Köksal Kardeşler İnşaat Malzemeleri olmak üzere 31 firmada toplam 795 kişi istihdam edilmektedir."

Genişleme alanlarında altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği 2025 yılında Havza OSB'de yeni ön tahsislere başlandığı hatırlatılan açıklamada, "Hayat Kimya, Rulopak Kimya ve Hijyen Sistemleri, Entegre Harç, Efor Çay, Genvera Enerji, Otat Gıda, Köksal Kardeşler İnşaat Malzemeleri, Havza Üçler İnşaat Hafriyat, Samsun Üçer Grup ve Marsan Ölçü Aletleri Kalibrasyon olmak üzere 10 firmaya toplamda 774 bin metrekare alanın ön tahsisi yapılıp, tahsis sözleşmeleri imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tahsislerin devam ettiğine vurgu yapılarak, "Samsunlu ve ulusal ve uluslararası yatırımcılardan yoğun talep gelmektedir. OSB'nin Samsun-Ankara-İstanbul karayoluna doğrudan sınır konumda olması, iç pazarlara kesintisiz ulaşım sağlarken, bölgeden geçen demiryolu hattı ve TCDD ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan 140 bin metrekarelik yükleme boşaltma merkezi, Samsun Limanı ve iki havalimanına yakınlığıyla birlikte Havza OSB'yi çok yönlü bir lojistik merkez haline getirmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından planlanan Delice-Çorum-Samsun hızlı tren hattının da ulaşım sürelerini kısaltarak lojistik maliyetleri düşürmesi, Havza OSB'ye daha fazla yatırım ve iş gücü çekilmesini kolaylaştırması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "2024 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından genişleme alanına yapılması kararlaştırılan TEİAŞ 100 MVA Trafo İndirme Merkezi için 28 dönümlük alan tahsis edilmiş, yer seçimi ve etüt çalışmaları tamamlanmış olup bu yatırım OSB'nin enerji güvenliğini, kapasitesini ve büyük sanayi yatırımlarını destekleyebilecek altyapı gücünü önemli ölçüde artırmaktadır." denildi.