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İsmail Demir: 3 Akıncı TİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Ekonomi Haberleri

İsmail Demir: 3 Akıncı TİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

İsmail Demir: 3 Akıncı TİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) teslim edildiğini açıkladı.

İsmail Demir : 3 Akıncı Tiha, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ( Tiha ) teslim edildiğini açıkladı.

İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, milli silahların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilmeye devam edildiğini belirtti. Demir, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" dedi.

Görüntü dökümü:

- TİHA'nın test uçuşu

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İnsansız Hava Aracı İsmail Demir TİHA Ekonomi Güncel Haberler

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