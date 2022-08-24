İsmail Demir: 3 Akıncı TİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
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İsmail Demir: 3 Akıncı TİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) teslim edildiğini açıkladı.
İsmail Demir : 3 Akıncı Tiha, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ( Tiha ) teslim edildiğini açıkladı.
İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, milli silahların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilmeye devam edildiğini belirtti. Demir, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" dedi.
Görüntü dökümü:
- TİHA'nın test uçuşu
Haber: ANKARA,