Hat-San Tersanesi Borsa İstanbul'da Halka Arz Edildi

Borsa İstanbul'da düzenlenen Hat-San Tersanesi Halka Arz Gong Töreni ile sektörün önde gelen ihracatçısı ve yüzer havuz üreticisi olan şirket, 1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da gong, Avrupa'nın önde gelen yüzer havuz üreticisi ve sektörünün önde gelen ihracatçısı Hat-San Tersanesi için çaldı.

Borsa İstanbul'da düzenlenen Hat-San Tersanesi Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe, Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Talha Pepe, Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mesud Abdurrahman Pepe, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Törende, halka arzı yatırımcılardan gelen 5,7 kat talep ve 1 milyar TL büyüklükle tamamlanan Hat-San Tersanesi için gong çaldı. Hat-San Tersanesi, Yıldız Pazar'da "HATSN" koduyla işlem görmeye başladı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Hat-San Tersanesi'nin, sektöründe geniş bir yelpazede büyük bir başarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, özellikle kapasitesini artırması, yatırımları ve ihracatı ön plana çıktığını söyledi.

Bu başarılı sanayi şirketini Borsa İstanbul ailesinde görmekten dolayı mutlu olduklarını aktaran Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borsa İstanbul olarak ülkemizin büyümesini ve şirketlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, borsamızda işlem görmeyen başta sanayi şirketlerimizi yatırımlarını sermaye piyasaları aracılığıyla finanse etmeleri için borsamıza davet ediyoruz. Bu anlamda, Hat-San Tersanesi borsada işlem görmeyen şirketlere güzel bir örnek teşkil etmektedir. Hat-San, 1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve 3,7 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. HAT-SAN'a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Ülkemizin halka açık ilk tersanesi olarak en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz"

Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe de Hat-San Tersanesi'nin sektörde öncü olma gayretini, şeffaflık ve sürdürülebilirliğe olan inancını ve ortaklık kültürüne bağlılığını bir kez daha açıkça beyan ettiğini vurguladı.

Pepe, "3 milyon 735 bin 529 yeni ortağımızdan aldığımız güç ve cesaretle, üzerimize düşen görev ve sorumlulukların katladığını bilerek, ülkemiz, sektörümüz, çalışanlarımız ve tabii ki ortaklarımız için en iyisini gerçekleştirmeye olan gayretimiz artarak devam edecektir. Bugün başlayan bu uzun yolculuğun, hepimiz için hayırlı olmasını temenni eder, bu özel günde bizlerle beraber olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

"Halka arzlar tarafında rekorlar kırılıyor"

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise sermaye piyasalarındaki 33 yıllık deneyimlerinin verdiği güvenle halka arzlara Cumhuriyetin 100. yılında da hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Son dönemde yatırımcıların finansal piyasalara gösterdiği yoğun ilgi sonucu halka arzlara katılım tarafında rekorlar kırıldığını kaydeden Akgül, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaklaşık 3 milyon 735 bin yatırımcının katıldığı, 5,7 kat talep gelen 1 milyar TL halka arz büyüklüğü olan Hat-San Tersanesi ile birlikte 2023 içerisinde 6'ncı halka arzı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnfo Yatırım olarak güçlü şirketlerimizin yatırımcılarla buluşmasına, sermayenin bu vesile ile tabana yayılmasına aracılık etmekten onur duyuyor, halka arzının başarıyla tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."