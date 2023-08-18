Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Unlu Mamullerine Denetim Yapıyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, unlu mamullerine yönelik yaptığı denetimlerde başta hijyen olmak üzere ruhsat ve gramaj kontrollerini sağlamaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, unlu mamullerine yönelik yaptığı denetimlerde başta hijyen olmak üzere ruhsat ve gramaj kontrollerini sağlamaya devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı 2'nci ve 3'üncü Bölge Amirlikleri, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik yaptıkları denetimlerini unlu mamullerinde sürdürdü. İlçe genelindeki unlu mamullerine yönelik yapılan denetimlerde başta işletmelerin mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik kontrolleri sağlandı. Vatandaşların yoğun şekilde hizmet aldıkları unlu mamullerinde ekmek ve hamur ürünlerinin hazır hale getirildiği alanları inceleyen ekipler, gıda ürünlerinin açıkta korunmaması için uyarılarda bulundu. Gramaj ve ruhsat denetimi de yapan ekipler, vatandaşların sağlığını tehdit edecek şekilde ürünleri saklayan ve hijyen koşullarını sağlamadığı tespit edilen işletmelere yönelik cezai işlem uygulanacağını ifade etti. - ŞANLIURFA