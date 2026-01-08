Hakkari'de yüksek doğal gaz faturalarına tepki

Hakkari'de son iki ayda yüksek gelen doğal gaz faturaları vatandaşları isyan noktasına getirdi. Binlerce liralık faturalar karşısında geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, yetkililerden acil inceleme ve açıklama talep ediyor.

Hakkari'de kış şartlarının etkili olduğu bir dönemde, gelen yüksek doğal gaz faturaları vatandaşların tepkisine neden oldu. Akmercan Hakkari Şırnak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kendisine gönderilen son faturanın 8 bin 848 TL olduğunu belirten Naif Önal, bu rakamın kabul edilemez olduğunu söyledi. Önal, aralık ayına ait faturada 717 metreküp doğal gaz kullandığının iddia edildiğini, metreküp birim fiyatının 11,85 TL olarak yansıtıldığını ifade etti. Toplam tüketim bedelinin 15 bin 334 TL olarak hesaplandığını, bunun 6 bin 555 TL'sinin devlet tarafından karşılandığını, geriye kalan tutarın ise kendisine fatura edildiğini belirten Önal, "Hakkari'de bir hanenin en fazla 200-300 metreküp gaz tüketmesi gerekirken 700-800 metreküp tüketim gösterilmesini anlamıyoruz. Bu faturalar nerede, nasıl hesaplanıyor" diyerek tepki gösterdi.

Kış mevsiminin Hakkari'de mayıs-haziran aylarına kadar sürdüğünü vurgulayan Önal, bu şekilde devam etmesi halinde bir hanenin birkaç ayda on binlerce liralık fatura ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Doğalgazın bir ısınma hakkı olduğunu belirten Önal, "Bu bir ticaret alanı olmamalı. Bu faturalar mutlaka incelenmeli. İnsanlar artık evine ekmek götürmekte zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

Hanife Derviş Mahallesi'nde yaşayan Hamit Öztürk ise işsiz olduğunu ve 13 bin TL kira ödediğini belirterek, bu ay gelen 14 bin TL'lik doğal gaz faturasının kendisini çaresiz bıraktığını dile getirdi. 2+1 dairede, dış yalıtım olmasına rağmen kombiyi düşük derecede çalıştırdığını söyleyen Öztürk, "Geçen ay 40 derecede yaktım, 9 bin 200 TL fatura geldi. Bu ay sadece 5 derece artırdım, fatura 14 bin TL oldu. Van ile kıyasladığımızda neredeyse yarı yarıya fark var. Bunun sebebi nedir" diye konuştu.

Öztürk, yetkililere seslenerek bu durumun araştırılmasını istedi.

Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Adem Özel de, benzer şikayetleri dile getirdi. Evinde ısı yalıtımı olmasına rağmen 9 bin 300 TL fatura geldiğini belirten Özel, "Sıcak suyu kombiden bile kullanmıyorum. Buna rağmen bu fatura neye göre geliyor, muhatap bulamıyoruz" dedi.

Kent genelinde binlerce kişinin sosyal medya üzerinden faturalarını paylaşarak tepki gösterdiğini ifade eden Özel, batı illerinde 3-4 bin TL civarında gelen faturalarla Hakkari'deki rakamlar arasındaki farkın açıklanmasını istedi. "Biz 37 derecede yakıyoruz, batı illerinde 45-50 derecede yakıp daha az fatura ödüyorlar. Bu kabul edilemez" diyen Özel, doğal gazı ödeyemeyen vatandaşların kesinti tehdidiyle karşı karşıya kaldığını da sözlerine ekledi.

Vatandaşlar, Hakkari'de kış ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak doğal gaz faturalarının acilen incelenmesini, kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapılmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor.

Doğal gaz hizmeti veren Akmercan Hakkari Şırnak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. - HAKKARİ