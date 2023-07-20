Güroymak'ta hububat hasadı başladı, dane kaybı kontrol altında

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hububat hasadı başlarken, dane kaybının önüne geçmek için de gerekli kontroller sağlanıyor.

Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hububat hasadının başladığını belirtilerek, "Muhtemel zarar ve çiftçi mağduriyetini önlemek için biçerdöver kontrollerini gerçekleştirdik. Dane kaybı yüzde 1 ile 3 arası normal olarak değerlendirilmektedir. Yaptığımız saha çalışmalarında özellikle proje çerçevesinde dağıtılan tohumluklarda kuruda dekara 350 ve üzeri verim gözlemlenmiştir. Tüm olumsuzluklarla birlikte değerlendirildiğinde çiftçi mağduriyetini minimuma indirmek için biçerdöver kontrolü ve dane kaybını dikkatle izlemek gerekmektedir. Çiftçilerimiz, yaşadıkları olumsuzlukları ilçe müdürlüğümüze iletmeleri halinde gerekli kontrol ve denetimler anlık olarak yapılacaktır. Bereketli dönem olmasını dileriz" denildi. - BİTLİS