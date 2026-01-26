Güneydoğu Anadolu'nun halı ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'den geçen yıl yapılan 2 milyar 838 milyon 515 bin dolarlık halı ihracatının yüzde 69,1'ini Güneydoğulu üreticiler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Güneydoğu'dan 144 ülke ve serbest bölgeye 379 milyon 609 bin metrekare halı ihraç edildi.

Bir önceki yıla göre ihracatını değer bazlı yüzde 0,8 artıran Güneydoğu Anadolulu sektör temsilcileri, 1 milyar 961 milyon 498 bin dolarlık gelir elde etti.

En fazla ihracat, 1 milyar 644 milyon 943 bin dolarla makine halılarında gerçekleştirilirken bunu sırasıyla tüfte halılar, el yapımı halılar ve kilimler izledi.

Güneydoğu Anadolu'dan en fazla halı ihracatı, 535 milyon 281 bin dolarla ABD'ye, 233 milyon 415 bin dolarla Irak'a, 228 milyon 942 bin dolarla Suudi Arabistan'a yapıldı.

Güneydoğu'nun lideri Gaziantep

Türkiye'nin önemli halı üreticilerinin yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en çok halı ihraç eden kent ise Gaziantep oldu.

1 milyar 975 milyon 338 bin dolarlık halıyı yurt dışına gönderen Gaziantep, önceki yıla göre ihracatını değerde yüzde 0,2 artırdı. Gaziantep böylelikle Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 68,7'sini tek başına karşılamış oldu.

Halı sektörü güçlü kaldı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, halı sektörünün güçlü üretim altyapısı ve stratejik pazar planlaması sayesinde güçlü kaldığını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bazı ülkelere yapılan satışlarda düşüş olsa da farklı pazar stratejileri sayesinde açığı kapattıklarını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Halı sektöründe bizim her zaman farklı pazar arayışımız ve uzak pazarlara açılma stratejimiz devam ediyor. Sık sık düzenlediğimiz sektörel heyetler sayesinde yeni pazarlarda Güneydoğu halısının satışını gerçekleştirme fırsatı buluyoruz. Irak, İngiltere ve Suudi Arabistan'a satışlarımızda artış oldu. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Libya, Kuveyt, Kazakistan gibi ilk 10'da yer alan en çok satış yaptığımız pazarlarda yüzde 7 ile 15 arası düşüşler gördük."

Farklı ülke pazarlarında bu tip dalgalanmaların yaşanabileceğini vurgulayan Kaplan, "Biz oradaki açığı diğer pazarlara yaptığımız satışlarla kapattık. Gürcistan'da yüzde 25,1, Moritanya'ya yüzde 20,4, Suriye'ye yüzde 21,3, Romanya'ya yüzde 13,4 gibi artışlar söz konusu oldu. 2025'te bir önceki yıl rakamlarını korumayı başardık. İnşallah 2026'da 2 milyar dolar seviyesinin de üzerine çıkma hedefimiz var." diye konuştu.